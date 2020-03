Em tempos de coronavírus, festivais online são atrações para o fim de semana

Apesar da proibição para realização de festas e shows por conta da pandemia de Covid-19, as produtoras estão buscando novas formas gerar conteúdo e não deixar de apresentar seus artistas. Neste fim de semana, o primeiro depois da determinação, o jornal O Globo transmite o festival #tamojunto, que ficará disponível na home do site para todos os internautas.

De sexta a domingo, das 18h às 22h, um artista se apresentará por 30 minutos ao vivo em uma live em sua conta do Instagram. Entre os nomes que farão os shows, está Matinho da Vila, Adriana Calcanhotto, Margareth Menezes, Nego do Borel, Duda Beat, Jards Macalé e Marcos Valle. Di Ferrero, vocalista da banda NXZero, se recupera da contaminação pelo Coronavírus e é um dos nomes confirmados na programação.



Outros cantores que estarão no #tamojunto são Matheus VK, Pedro Miranda, Zé Renato, Castello Branco, Duca Leindecker, Lucy Alves, Ana Gabriela, Jorge Vercillo e Cícero. Dona Onete, Juliana Linhares (Pietá), Simone Mazzer, João Cavalcanti e Hamilton de Holanda farão parte das lives. Radicados em Portugal, os cantores e compositores Pélico e Momo farão suas apresentações do outro lado do Atlântico, onde estão em quarentena domiciliar.

Já a Universal Music e GTS promovem o Festival Música em Casa, que também começa na sexta (20) e vai até o domingo (29). Sempre às 19h. Léo Santana, Sandy, Michel Teló, Luíza Sonza, Maneva, Projota e Melim são algumas das atrações.

Para acessar, basta ir clicar no link disponibilizado no perfil da Universal Music (umusicbrasil) que será redirecionado até a conta do artista que está se apresentando. “Acreditamos no poder da música e da cultura como ferramenta para criarmos uma grande corrente de apoio”, comentou Paulo Lima, presidente da produtora.

