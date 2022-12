Em tom de despedida, CR7 fala após queda: 'Era o maior sonho'

Maior astro do futebol português, o atacante Cristiano Ronaldo se manifestou após a eliminação para o Marrocos na Copa do Mundo. Nas redes sociais, o jogador de 37 anos usou o tom de despedida e disse que ganhar o Mundial era o seu maior sonho.

"Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho", disse Ronaldo.

Cristiano Ronaldo viveu altos e baixos durante a Copa do Catar. Ele começou a campanha como titular e alcançou a marca de único jogador a marcar gols em cinco mundiais diferentes. CR7, no entanto, perdeu a posição e foi para o banco nas oitavas de final, contra a Suíça.

Diante do Marrocos, o atacante começou no banco outra vez e entrou apenas no segundo tempo, quando Portugal perdia por 1x0. A saída de Ronaldo da equipe dividiu opiniões entre os torcedores.

Confira a mensagem na íntegra:

Ganhar um Mundial por Portugal era o maior e mais ambicioso sonho da minha carreira. Felizmente ganhei muitos títulos de dimensão internacional, inclusive por Portugal, mas colocar o nome do nosso país no patamar mais alto do Mundo era o meu maior sonho.

Lutei para isso. Lutei muito por esse sonho. Nas 5 presenças que marquei em Mundiais ao longo de 16 anos, sempre ao lado de grandes jogadores e apoiado por milhões de portugueses, dei tudo de mim. Deixei tudo em campo. Nunca virei a cara à luta e nunca desisti desse sonho.

Infelizmente, ontem o sonho acabou. Não vale a pena reagir a quente. Quero apenas que todos saibam que muito se disse, muito se escreveu, muito se especulou, mas a minha dedicação a Portugal não mudou nem por instante. Fui sempre mais um a lutar pelo objectivo de todos e jamais viraria as costas aos meus companheiros e ao meu país.

Por agora, não há muito mais a dizer. Obrigado, Portugal. Obrigado, Catar. O sonho foi bonito enquanto durou… Agora, é esperar que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire as suas conclusões.