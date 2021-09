Em tratamento contra câncer, Rita Lee reaparece nas redes e anuncia single

A cantora Rita Lee, 73, que está em tratamento contra um câncer no pulmão, anunciou nesta quinta-feira (23) nas redes sociais o lançamento do single Change, em parceria com o compositor e músico Gui Boratto. Dias antes, ela havia reaparecido em uma foto compartilhada no Instagram pelo marido, o músico Roberto de Carvalho.

A música é a primeira que Rita lança após o diagnóstico de câncer anunciado no dia 20 de maio. Dias depois, o marido da cantora usou o perfil do Instagram da mulher para revelar que os resultados positivos após o diagnóstico de câncer de pulmão da artista já estavam acontecendo.

O lançamento do single marca o laçamento da quinta da exposição sobre ela, Samsung Rock Exhibition - Rita Lee, no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo, que reúne memórias das cinco décadas de carreira da cantora, um dos maiores símbolos da música brasileira.

A curadoria foi feita pelas mãos de Rita Lee e de João Lee, mãe e filho, e mostra a jornada iniciada em 1966 quando ela fazia parte da banda Os Mutantes ao lado de Arnaldo Baptista e Sérgio Dias, seguindo pela carreira da cantora com o grupo Tutti Frutti e pela carreira solo.

Foi em sua jornada sozinha que Rita colecionou lançamentos famosos como Mania de Você, Chega Mais e Lança Perfume até a sua aposentadoria dos palcos, em 2012, ano em que também soltou seu último disco, Reza. Desde então, a cantora fez apresentações pontuais e lançou livros, como Rita Lee: Uma Autobiografia, há cinco anos.

Entre os objetos que estarão expostos aparecem cadernos de composições escritos à mão por Rita entre os anos 1970 e 1980, instrumentos musicais e figurinos usados pela cantora em seus shows. A cenografia ficou a cargo de Chico Spinosa, e a direção artística é de Guilherme Samora, jornalista e estudioso do legado da cantora paulistana.

“Convido você a dar uma espiada nas lembranças que minha mãe guardou dos seus 50 anos trabalhando com música por este mundo afora, quando subia no palco e dividia com o público suas peripécias, cantando e dançando. Tempos inesquecíveis, maravilhosos e divertidos”, escreveu João Lee. A mostra fica em cartaz até o dia 28 de novembro .