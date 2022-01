Em tratamento contra um câncer no cólon, Pelé recebe diagnóstico de tumores no fígado, pulmão e intestino

Aos 81 anos e fazendo tratamento contra um câncer no cólon, Pelé recebeu alta do Hospital Albert Einstein na última quinta-feira (20). Segundo a emissora ESPN, o Rei do Futebol recebeu o diagnóstico de que o tumor se espalhou para outros órgãos.

De acordo com a ESPN, Pelé deu entrada na unidade de saúde não para tratar uma emergência, mas para fazer um procedimento que determinaria exatamente a localização e a extensão do câncer no organismo. O objetivo era identificar se os tumores tinham se espalhado.

Assim, os médicos identificaram um tumor no intestino, um no fígado e o início de um no pulmão. O câncer no fígado seria o mais preocupante, já que não pode ser removido por cirurgia, segundo a ESPN.

Pelé segue sendo acompanhado pela equipe médica e tem feito sessões de quimioterapia como parte do tratamento.