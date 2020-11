Em um dia, Bahia vende 800 camisas em homenagem a Jotinha

Após lançar uma camisa em homenagem a Jotinha, comediante e garoto-propaganda do Bahia que morreu nesta quinta-feira (5) de falência de múltiplos órgãos após contrair a covid-19, a diretoria do Tricolor informou que mais de 800 unidades já foram vendidas.

A estampa da camisa, com a frase "Valeu, Papá", custa R$49,90 e terá toda a renda revertida para a família de Jotinha. A peça pode ser comprada através do site lojaesquadrao.com.br e está disponível nos tamanhos P a 5G (masculina) e P a 3G (feminina), além do modelo ao infanto-juvenil.

Na entrada de campo na partida contra o Botafogo, pela 20ª rodada do Brasileirão, os jogadores do Bahia vestiam as camisas em homenagem a Jotinha.