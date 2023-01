Em um único dia, Salvador recebe mais de 12 mil turistas de cruzeiros

No verão, a chegada de turistas na capital baiana é ainda mais intensa. E na última quarta-feira (18), mais de 12 mil turistas desembarcaram em Salvador pelo mar.

As embarcações Aurora, Costa Firenze e MSC Seashore chegaram ainda pela manhã e atracaram no Terminal Marítimo de Passageiros, no Comércio. O casal paulista Bruno de Araújo e Barbara Duarte contaram que amam estar em Salvador e que esse é o terceiro verão em que visitam a cidade.

“Estamos cheios de expectativas. Essa é uma viagem que não conseguimos realizar em 2021 por conta da pandemia e hoje estamos aqui para curtir tudo que Salvador tem a nos oferecer. Já chegamos nessa energia, nessa vibe gostosa da batida do tambor, uma coisa única que só Salvador tem”, ressaltou Araújo.

Os visitantes que desembarcam na capital baiana durante a estação mais quente do ano poderão curtir um calendário intenso que estará recheado de eventos populares, além de toda a gastronomia, cultura, história e belezas naturais que estão presentes, sobretudo, nos mais de 60 quilômetros de orla marítima da cidade. A estimativa da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult) é que a cidade receba aproximadamente mais de 3 milhões de turistas entre dezembro deste ano até março de 2023.

As projeções são baseadas em estudos que prevêem dois tipos de cenários: conservador, de acordo com a manutenção das atuais condições mundiais (política e socioeconômica); e otimista, no qual os indicadores são favoráveis às atividades turísticas devido a uma possível melhora do panorama vigente. Desse modo, a ocupação hoteleira deverá alcançar entre 67% a 70%, enquanto a receita turística deve girar em torno de R$5 bilhões.

Cruzeiros

A temporada de cruzeiros marítimos teve seu retorno no verão passado (2021/2022) ainda com dados tímidos por conta da influência direta da crise sanitária. Entretanto, para o próximo verão, estão previstos para atracar no Porto de Salvador até o momento 77 navios, de acordo com a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba).

O número é o maior desde a temporada 2014/2015, quando 74 navios atracaram no porto da cidade, e cerca de 45% superior na comparação com o número de atracações da última temporada antes do início da pandemia (2019/ 2020), quando 53 navios estiveram na capital baiana.

Ainda segundo a Codeba, a capacidade total de passageiros para a temporada 2022/2023 chegará a 309.337 pessoas, sendo o maior número desde o início da série histórica em 2004.