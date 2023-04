Em viagem a Brasília, comitiva da Ufba busca parcerias e recursos para Universidade

Uma comitiva da Universidade Federal da Bahia viajou para Brasília, entre os dias 21 e 23 de março, para participar de reuniões com o ministro Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, com o presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), Ademar Arthur Chioro dos Reis, e de plenária da Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes).

No encontro com a EBSERH, que ocorreu na quarta-feira, 22 de março, e contou também com a presença do deputado federal e servidor da Ufba Jorge Solla, foram apresentados quatro pontos de interesse da Universidade:

Necessidades orçamentárias para conclusão das obras de reforma e construção do HUPES e da MCO

O interesse para a comunidade universitária de que a EBSERH e a Ufba venham a assumir inteiramente Hospital Ana Nery

Foi iniciado o debate sobre a construção de mais uma unidade hospitalar da Ufba em Salvador, com a participação da EBSERH, oferecendo espaço e condições para as atividades de ensino, pesquisa, extensão e assistência à população do estado que já desenvolvidos pelas áreas de Saúde da Ufba

Também foi apresentado, com forte ênfase, o pleito da construção de um hospital universitário em Vitória da Conquista, campo de prática indispensável para a conclusão da formação de alunos dos cursos de saúde do campus da Ufba naquela cidade.

Também na quarta-feira, dia 22 de março, o reitor Paulo Miguez e o vice-reitor Penildon Silva Filho, foram recebidos na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, pelo ministro Alexandre Padilha. O reitor reforçou o pleito de recomposição orçamentária das Universidade articulado pela Andifes e a necessidade de novos recursos para concluir as obras nas universidades federais, a partir do levantamento também feito por esta associação.

O ministro reconheceu a importância das universidades para a resistência democrática no Brasil e o papel estratégico das instituições para o desenvolvimento cultural, social e ambiental do país em um novo projeto de nação, e se comprometeu com a defesa das instituições e da ciência e tecnologia.

O reitor lembrou que a principal disputa que temos hoje no país é de caráter cultural e que as instituições universitárias, assim como o campo da Cultura, da Educação, da Ciência encarnam a possibilidade de consolidar os valores democráticos, de autonomia, de soberania nacional.

Questões orçamentárias

Miguez também participou de reuniões da Andifes. Na pauta principal, o esforço conjunto dos reitores para a recomposição orçamentária das IFES, permitindo às instituições saírem do grave déficit, que se agrava a cada ano.

O orçamento para despesas de custeio da UFBA, previsto na LOA 2023, é de R$ 148.938.359,00, aproximadamente 12% menor que o valor de 2016, o maior da série desde 2014. Soma-se a isso o valor destinado para investimentos de R$ 6.576.276,00.

A partir de 2023, o governo restabeleceu a liberação de recursos no início do ano na fração mensal de 1/12 do orçamento anual - em vez da razão de 1/18 praticada pelo governo passado o que já representa um alívio no fluxo de caixa. Recomposição mais significativa, com orçamento destinado à educação superior pelo Congresso Nacional, dependem agora da liberação do governo federal, havendo forte sinalização de que o Presidente Lula o fará ainda antes de sua viagem para a China, remarcada para o mês de abril.