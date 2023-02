Emanuelle Araújo comemora primeiro ano de casamento em Salvador

Depois de cantar com Marcio Victor, do Psirico, no Festival de Verão Salvador, no último fim de semana, Emanuelle Araújo resolveu esticar sua passagem pela capital baiana para comemorar o aniversário de um ano de casamento com o empresário Fernando Diniz.



A também atriz escolheu o Canto Hotel, no Rio Vermelho, para curtir o marido nesta data especial. Lá, inclusive, ela participará, nesta quinta-feira (2), da festa de Yemanjá para convidados da empresária Ausy Pezzangora, dona do hotel.



A cerimônia de casamento da artista, em 2022, aconteceu na pousada A Capela, em Arembepe.





