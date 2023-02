Emanuelle Araújo é coroada musa da banda do bloco Bola Preta

A atriz e cantora Emanuelle Araújo foi coroada hoje (18) musa da Banda do Bola Preta, durante a apresentação do bloco que arrastou uma multidão esta manhã no Centro do Rio.

“Estou muito orgulhosa. Já cantei alguns anos com eles, mas esse ano finalmente receberei a faixa. Eles me consagraram musa da banda em 2020, porém receberia a faixa em 2021 quando tudo aconteceu. Muito emocionante pra mim ser consagrada musa dessa banda centenária que tanto respeito. O Cordão da Bola Preta completa 103 anos neste desfile 2023. Um orgulho danado cantar com estes músicos maravilhosos onde muitos deles estão há décadas e décadas compondo a banda”, comemora a baiana.

Após se apresentar em eventos tradicionais como o Festival de Verão de Salvador e Universo Spanta, no Rio, ainda na noite deste sábado (18) ela será uma das atrações do tradicional Baile do Copacabana Palace.

(Gabriel Farhat/divulgação) (Gabriel Farhat/divulgação)

