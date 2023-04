Embalado na Série B, Vitória recebe o Londrina no Barradão

O Vitória começou a Série B embalado e assim quer continuar. Depois de vencer Ponte Preta e ABC, o rubro-negro tenta manter os 100% de aproveitamento diante do Londrina. O jogo válido pela terceira rodada será disputado nesta sexta-feira (28), às 19h, no Barradão.

A ideia é repetir a eficácia do ataque e da defesa. O Leão bateu os dois primeiros adversários pelo placar de 3x0. Léo Gamalho, com os dois gols de pênalti anotados em Natal, é um dos artilheiros da Série B. Lá atrás, o sistema defensivo não deixou passar nada e, pela primeira vez no ano, o rubro-negro alcançou dois jogos sem sofrer gol. A marca pode parecer pouca coisa, mas representa uma evolução para um time que no primeiro trimestre não passou da primeira fase de nenhuma das três competições que disputou.

Esse já é o melhor começo da história do clube em 10 participações na divisão de acesso e a estatística pode se tornar ainda mais positiva. Se vencer o Londrina, o Vitória vai alcançar três triunfos seguidos em um começo de Série B pela primeira vez. Em 1992, o Leão bateu Anapolina e Taguatinga pelo placar de 2x0 nas duas primeiras rodadas e empatou com o Itaperuna na terceira.

"As vitórias nos trazem muita confiança e seguimos bem focados em nossos objetivos. Acredito que será um jogo bem disputado”, comenta o volante Rodrigo Andrade, titular absoluto no meio-campo.

O time comandado por Léo Condé terá o apoio do torcedor mais uma vez. Na estreia, 20 mil torcedores acompanharam o jogo contra a Ponte Preta. Dessa vez, 15 mil estavam garantidos até a quarta-feira, e os ingressos seguem disponíveis. Hoje a venda presencial ocorrerá apenas nas bilheterias do Barradão. Há também a opção através da internet, no site da Futebol Card.

A tendência é que o técnico Léo Conde mude a escalação diante do Londrina. Com uma lesão na coxa, o meia Giovanni Augusto segue fora do time. A novidade está no substituto dele. Thiago Lopes, que foi o titular diante do ABC, deve perder a posição. Matheusinho foi testado no lugar dele durante a preparação, revezando-se com Osvaldo entre a ponta e o centro.

Recuperado de lesão, o volante Diego Fumaça também treinou com o grupo. Contratado para reforçar a proteção da zaga na Série B, ele se machucou durante a intertemporada e ainda não estreou com a camisa rubro-negra. A função foi desempenhada inicialmente por Marco Antônio, que se machucou, e Léo Gomes, que será mantido entre os titulares.

O Vitória deve ir a campo com Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Léo Gomes, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo, Léo Gamalho e Zé Hugo.

Com seis pontos, o Leão ocupa a segunda colocação na tabela da Série B. Está atrás do Guarani, que leva a melhor no número de gols marcados (7 contra 6). Adversário da vez, o Londrina está no 13º lugar, com três pontos.