Embarque do Grêmio é marcado por protesto e ameaças

A paz está longe dos times de Porto Alegre por causa do momento conturbado de ambos na temporada. Dois dias após torcedores do Internacional pressionarem a equipe no embarque para Curitiba, onde enfrentaria o Athletico-PR, a ação se repetiu nesta segunda-feira (26), desta vez com indignados e revoltados gremistas. O elenco do Grêmio chegou ao Aeroporto Salgado Filho para viagem para Salvador, onde encara o Vitória, pela Copa do Brasil, sob fortes ameaças e até promessa de violência.



Mesmo evitando entrar pelo portão principal do aeroporto, já imaginando protestos, o ônibus do clube acabou interceptado quando buscava um portão lateral. Gremistas ameaçaram parar o veículo, sem sucesso. Parou no estacionamento lateral do local. Enquanto os atletas desciam, as cobranças, ameaças e ofensas eram gigantes. Foram muitos palavrões proferidos ao time, penúltimo colocado no Brasileirão, eliminado da Copa Sul-Americana, mas ainda vivo nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Confusão e protesto de torcedores na chegada do ônibus do Grêmio ao aeroporto Salgado Filho.



Diferentemente dos colorados, que escolheram o atacante Thiago Galhardo como alvo da revolta, por causa dos gols e do pênalti perdidos na eliminação da Copa Libertadores, diante do Olimpia, os torcedores do Grêmio dispararam contra todos. Estão revoltados com somente uma vitória no Brasileirão e o risco grande de queda. Nem os jovens da base escaparam."Bando de safados, saiam do Grêmio", gritavam, enquanto os jogadores desciam do ônibus e sequer olhavam para os revoltados torcedores do outro lado do portão de grade. "Base, vamos jogar bola" e "arrastem a bunda no chão, aqui é Grêmio", foram outras cobranças. Todas seguidas de pesados palavrões e muito desrespeito.Indignados com a falta de resposta da equipe, calada e com bastante pressa para fugir do local e chegar ao ponto de embarque, os gremistas ainda ameaçaram. "Nós vamos invadir e vocês vão ver. Vão começar a apanhar", prometeram.O Grêmio encara o Vitória, algoz, do Inter na Copa do Brasil, nesta terça-feira, em duelo de ida das oitavas de final, no Barradão. Antes do duelo de volta, daqui uma semana, ainda visita o Red Bull Bragantino. Pela paz, necessita de resultados positivos.