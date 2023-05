Embasa aguarda laudo para saber causa do atropelamento e morte de criança de 8 anos

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) informou que aguarda o laudo pericial da Polícia Técnica para apurar se houve responsabilidade do motorista do caminhão-pipa que atropelou e matou um menino de oito anos, em Barra do Choça, sudoeste da Bahia.

Davi Araújo dos Santos voltava da escola Téodulo Leite, onde estudava. Ele estava de bicicleta no momento do acidente. O motorista saía de uma rua em obras e disse que não viu a criança ao entrar na esquina. Ele permaneceu no local para prestar socorro. Não há indícios de que tenha ingerido bebida alcoólica.

A Embasa declarou que lamenta profundamente o acidente que vitimou o menino Davi e, juntamente com a construtora responsável pelo caminhão-pipa envolvido na obra de esgotamento sanitário em Barra do Choça, está providenciando o apoio necessário à família.

A Prefeitura de Barra de Choça lamentou a morte através de nota de pesar e as aulas na escola foram suspensas.

O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória da Conquista, a cerca de 30 km de Barra do Choça. O enterro foi realizado nesta quarta-feira (17).