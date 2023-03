Embasa é líder de queixas no Procon pelo 6º ano consecutivo; veja ranking completo

Como já é de costume, a Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor da Bahia (Procon-BA), divulgou o ranking das empresas que mais foram alvo de reclamações no Dia Mundial do Consumidor, celebrado nesta quarta-feira (15). Pelo sexto ano consecutivo, a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) figura como a líder em queixas dos clientes. O evento foi realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, na Piedade.

No ano passado, a Embasa recebeu 318 reclamações, sendo que apenas 65 foram atendidas pela empresa. A Coelba Neoenergia aparece em segundo lugar, com 172 reclamações cadastradas e 35 atendidas. Três empresas de telefonia (Oi, Claro e TIM) também contabilizam reclamações, com 160, 118 e 114, respectivamente.

As lojas de varejo Casas Bahia (119) e Magazine Luiza S/A (95) também aparecem no Cadastro de Reclamações Fundamentadas.

As 15 empresas que mais recebram reclamações no Procon-BA em 2022 (Foto: Reprodução)

“A composição do cadastro se dá pelas reclamações cuja complexidade ou ausência de resolução no atendimento exige a instauração de um processo administrativo ou mobilização de uma audiência de conciliação”, explicou Adriana Menezes, diretora de atendimento de orientação ao consumidor do Procon.

Ao todo, o Procon, órgão da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia (SJDH), realizou 37.718 atendimentos nos postos instalados em diversas localidades do estado.

Desse total, foram formalizadas 4.584 reclamações contra fornecedores de diversos segmentos, que incluem serviços financeiros (cartões de créditos e empréstimos consignados) e essenciais (energia elétrica, água e esgoto e telefonia).

Os maiores problemas trazidos pelos consumidores ao Procon-BA estão relacionados a cartões de crédito, débito e lojas, totalizando 3.707 atendimentos; energia elétrica 3.097; água e esgoto com 2.383; e crédito consignado e demais modalidades 1.784 atendimentos. Já pelo serviço virtual, através do site ‘www.consumidor.gov.br’, foram realizados 72.923 mil atendimentos.