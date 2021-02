Na última semana, a Embasa identificou sete ligações clandestinas, o popular “gato de água” em condomínios de alto padrão na região de Barra Grande, no município de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

As ligações clandestinas foram encontradas durante ação de fiscalização no município. As fraudes no consumo de água foram retiradas.

“A cultura da irregularidade representa um impacto negativo no sistema de abastecimento, promovendo desperdício, despressurizando a rede distribuidora e prejudicando o abastecimento da população”, afirmou o gerente do Escritório Local de Itaparica, José Ricardo Lopes.

O furto de água é passível de punição pelo Código Penal Brasileiro. A pena prevista em lei é de um a quatro anos de prisão, além do pagamento de multa.

Os “gatos” podem ser denunciados à Embasa através do telefone 0800 0555 195 ou pela Agência Virtual da Embasa no site agenciavirtual.embasa.ba.gov.br.