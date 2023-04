O "chefe do piseiro", Emerson Queirós vai está pela primeira vez na micareta de Feira de Santana, na sexta-feira (21). Fazendo aquele arrastão com repertório atualizado e com diversas novidades. O trio vai sair a partir das 14h.

No sábado (22), vai se apresentar no camarote varanda elétrica, da revista alternativa. A agenda completa de Queirós está na página @ochefedopiseirooficial.