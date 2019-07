Emicida e Duda Beat agitam o Bud Basement neste fim de semana

Quem é do tipo que gosta de reunir os amigos para ver os jogos da Copa e ainda fazer uma festa durante o encontro pode aproveitar os últimos dias do Bud Basement, festival cuja última edição acontece no próximo fim de semana. Neste, o evento que acontece no Trapiche Barnabé, recebe um line-up de peso, com Emicida e Duda Beat como atrações principais do sábado e do domingo, respectivamente.

No primeiro dia, Afrocidade e Batekoo completam a grade ao lado de Emicida. Antes dos shows, o evento exibe a dispiuta pelo terceiro lugar entre Argentina e Chile. No domingo, dia da grande final da Copa América, com a disputa entre Brasil e Peru, a cantora Clarinha e as DJs Ana Julieta e Ferloma fazem a festa com Duda Beat. Ambos os eventos acontecem a partir das 16h.

O festival que estreou na Copa do Mundo 2018, oferece excelente estrutura que conta com food trucks, telões que permitem a visão 360° dos jogos de todo o espaço, totó, sinuca, uma tabela de basquete, fliperama e uma estação de karaokê.

Serviço: Amanhã e domingo, a partir das 16h. Trapiche Barnabé (Comércio). Ingressos: R$ 50 (último lote). Atrações: Emicida, Afrocidade e Batekoo (sábado); Duda Beat, Clarinha, e as DJs Ana Julieta e a dupla Ferloma (domingo). Vendas: sympla.com.br. Classificação 18 anos.