Emicida, Luedji, Ilê, Rumpilezz e Baco: Concha Negra divulga programação

O projeto Concha Negra divulgou nesta sexta-feira (4) a programação completa dos shows que vão acontecer entre os meses de novembro e fevereiro, na Concha Acústica, dentro da sua segunda edição. O resultado final da deleção foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia. O projeto visa fomentar a diversidade cultural da Bahia, suas tradições e patrimônios, garantindo o lugar da música afro-baiana na programação mensal da Concha.

Diferente de 2017, quando cada edição destacava um bloco afro, esse ano apenas dois blocos têm presença garantida (o Ilê Aiyê e Olodum). A grade reúne alguns dos mais efervescentes nomes da música local: ÀTTØØXXÁ (16 de novembro), Ilê Aiyê (7 de dezembro), Sine Calmon e Morrão Fumegante (14 de dezembro), Olodum (11 de janeiro), Baco Exu do Blues (18 de janeiro), Lazzo Matumbi (25 de janeiro), Gerônimo Santana (1º de fevereiro), Margareth Menezes, Afrocidade e Luedji Luna (8 de fevereiro) e Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz com Emicida e Larissa Luz (15 de fevereiro). Os shows foram selecionados enter 59 propostas inscritas.

Cada espetáculo prevê, além dos shows principais, a presença de convidados especiais de peso, que engrandecem ainda mais as proposições, e atrações de abertura de outras linguagens artísticas, como dança, teatro e moda – o detalhamento de cada data será divulgado ao longo dos próximos meses.

“Estamos contentes porque é num projeto como este que evidenciamos a diversidade, a pluralidade e a riqueza da música produzida na nossa terra”, disse Arany Santana, secretária de Cultura da Bahia, num encontro com os produtores responsáveis pela execução dos shows selecionados. “Em sua 2ª edição, o Concha Negra é uma oportunidade de artistas e públicos usufruírem plenamente daquilo que a gente sabe fazer de melhor, com o aparato e suporte do Estado”, completou a secretária.

Destacando a importância de um projeto de música negra ocupar o maior equipamento cultural do Norte-Nordeste, Renata Dias, diretora da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), resumiu: “O Concha Negra é a expressão de um modelo atual de pensar a gestão pública realizada pela Secretaria de Cultura da Bahia”. Rose Lima, diretora artística do TCA, exemplificou todos os investimentos para que os shows sejam grandiosos: “A qualidade dos projetos selecionados salta aos olhos, à altura do quadro de candidatos inscritos. Estamos muito satisfeitos de trazer estes espetáculos para enriquecer a programação da nossa Concha Acústica. Ganhamos todos com isso e o público vai com certeza adorar”, comemorou.

Todos os shows contarão com produção executiva realizada por empresa licitada (pregão eletrônico a ser realizado no dia 9 de outubro, às 10h), tendo equipamentos de som, luz e outros aparatos à disposição para realização de espetáculos de magnitude técnica.





CONFIRA PROGRAMAÇÃO FINAL SELECIONADA

16 de novembro: ÀTTØØXXÁ

7 de dezembro: Ilê Aiyê

14 de dezembro: Sine Calmon e Morrão Fumegante

11 de janeiro: Olodum

18 de janeiro: Baco Exu do Blues

25 de janeiro: Lazzo Matumbi

1º de fevereiro: Gerônimo Santana

8 de fevereiro: Margareth Menezes, Afrocidade e Luedji Luna

15 de fevereiro: Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz