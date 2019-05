Emicida, Pabllo Vittar e Majur gravam clipe no Rio de Janeiro

Uma semana depois de lançar o clipe de Eminência Parda, um dos próximos singles de seu novo álbum, Emicida já prepara mais uma parceria inédita que também dará origem a uma produção audiovisual. O rapper paulista se juntou a Pabllo Vittar e à baiana Majur nesta quinta-feira (16), no Rio de Janeiro, para gravar mais uma faixa do seu próximo disco. O nome do single não foi revelado.

Emicida trabalha no terceiro disco da carreira, Permita Que Eu Fale, ainda sem data de lançamento. Eminência Parda foi lançada no dia 9 de maio com participação de Dona Onete, Jé Santiago e Papillon.

"Abrindo os trabalhos, lançando nosso novo single Eminência Parda, um vídeo que traz o questionamento a respeito de que lugar as pessoas de pele escura ocupam dentro do seu imaginário. Pra isso, não tinha lugar melhor do que o Museu Afro Brasil. Porque esse aqui é um dos maiores, se não o maior acervo de referências positivas e inspiradoras a respeito da contribuição dos afrodescendentes na história deste país. É muito bacana trazer nosso povo pra dentro do museu e questionar o por que da ausência de referências positivas e inspiradoras a respeito de nós mesmos na sociedade brasileira", disse Emicida sobre o primeiro clipe desse novo trabalho.

(Foto: Fernando Schlaepfer)

Ao que tudo indica, o disco contará com várias participações. A parceria de Emicida com Pabllo Vittar e Majur ainda não tem data de lançamento, mas deve chegar nas plataformas em breve.