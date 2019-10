Emicida se apresenta no Rock in Rio; Majur cantou com o rapper

O Rock in Rio retomou nesta quinta-feira (3) sua programação, que segue até domingo. A noite teve início com o Capital Inicial, que abriu sua apresentação com Tudo Vai Mudar. A clássica Meus Primeiros Erros, composição de Kiko Zambianchi que fez muito sucesso na voz de Dinho Ouro Preto, também esteve no repertório. A banda prestou uma homenagem à Legião Urbana, cantando Tempo Perdido, de Renato Russo. No Palco Sunset, se apresentaram Emicida e Ibey, que cantaram Hoje Cedo, No Man, Amarelo e outras músicas. A baiana Majur subiu no palco para cantar Amarelo junto com o rapper.

Majur no show de Emicida

No Palco Mundo, ainda se apresentarão nesta quinta-feira Nile Rodgers & Chic e Panic! At The Disco. A atração mais aguardada da noite é o Rde Hot Chilli Peppers, que está vindo ao Brasil pela nona vez. A apresentação baseada no álbum The Getaway (2016) acontece pela terceira vez no país, mas, ainda assim, promete atrair muitos fãs.