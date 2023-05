Emílio Surita confirma câncer e desabafa: 'Vou fazer todo tratamento'

O apresentador Emílio Surita, do Pânico, resolveu se pronunciar após o câncer no intestino ser revelado nesta segunda-feira (17). O comandante do programa da Jovem Pan revelou que está afastado desde o último dia 5 de maio.

No programa, ele comentou que estava longe do programa para poder fazer todos os procedimentos no Hospital São Luiz, em São Paulo. No entanto, desde o início do ano que precisou fazer outros exames para diminuir a doença.

"Eu acho o seguinte: o cara do rádio, o cara da televisão, nunca pode ficar doente. E nesse momento, você quer preservar as pessoas de se preocuparem com você. O problema é que, quando o cara deu essa notícia, a internet explodiu. Foi muita mensagem de gente legal que gosta da gente. Até gente que me odeia me desejou saúde, com dó", disse.

Em seguida, ele comentou que precisava prestar um esclarecimento aos telespectadores.

Mas eu estou bem, fiz exames, e os resultados são bons. Estou tranquilo. Eu vou fazer todo o tratamento. Eu estou perfeito, deu tudo certo, graças a Deus. E graças também à equipe médica do Hospital São Luiz, ao doutor Carlos Davi, que foi um anjo na minha vida", concluiu.