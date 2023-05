Emílio Surita, do 'Pânico', é afastado do programa após descobrir câncer

O apresentador do programa Pânico, na Jovem Pan, Emílio Surita, precisou se afastar após descobrir que está com câncer no intestino. De acordo com o jornalista Odair Del Pozzo, ele se internou em um hospital particular em São Paulo.

Emílio já passou por uma cirurgia de retirada do câncer e terá de ficar por uma semana na Unidade de Terapia Intensiva, a UTI. Segundo amigos próximos do apresentador, o comandante do Pânico "já passou pelo pior".

No programa, o jornalista Daniel Zukerman está substituindo o colega de bancada. A Jovem Pan, entretanto, não se manifestou sobre o estado de saúde de Emílio.