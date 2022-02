Eminem ajoelhado no show do Super Bowl: entenda a treta na NFL

O Super Bowl LVI acabou com a vitória dos Los Angeles Rams sobre o Cincinnati Bengals, na noite de domingo (13). Mas, um dia depois, a final da NFL segue dando o que falar. E não só pelo jogo em si, mas também por um ato do rapper Eminem, que se ajoelhou durante o show do intervalo no SoFi Stadium, em Los Angeles.

A cena, aparentemente simples, teria sido proibida internamente pela National Football League (NFL). O gesto faz referência a Colin Kaepernick, ex-quarterback do San Francisco 49ers. O atleta passou a protestar contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos em 2016, se ajoelhando durante a execução do hino nacional, antes das partidas.

Só que, após o fim do seu contrato com o time, o jogador nunca mais recebeu espaço em nenhuma equipe da liga. Isso acendeu vários debates sobre a forma que os donos da franquia e a própria NFL lidaram com o tema internamente - e Kaepernick acusou a liga de conluio.

Até Donald Trump, então presidente dos EUA, se envolveu na polêmica e fez um pedido público em 2017 pedindo que a entidade proibisse os jogadores de se ajoelharem. "A NFL tem todo tipo de regra e regulamentação. A única saída para eles é estabelecer uma regra dizendo que não se pode ajoelhar durante nosso hino nacional!", escreveu, no Twitter.

Segundo o portal de notícias americano Puck News, Eminem, de 49 anos, já havia sugerido que faria o gesto, mas os chefões da NFL teriam rejeitado o posicionamento. No entanto, o rapper teria desobedecido os mandatários e feito de toda forma.

Porém, Brian McCarthy, um porta-voz da NFL, desmentiu a proibição. Em entrevista à Fox News, ele disse que todos estavam cientes do gesto. "Nós assistimos a todos os elementos do show durante vários ensaios esta semana e estávamos cientes de que Eminem faria isso", afirmou.

Eminem, o único artista branco no show do intervalo, se ajoelhou após cantar Lose Yourself. Ele colocou a mão direita na cabeça e caiu sobre o joelho esquerdo, e assim ficou enquanto Dr. Dre tocava no piano a música Ain't Mad at Cha, de Tupac.

Além de Eminem e Dr. Dre, também se apresentaram no Super Bowl LVI os rappers 50 Cent, Kendrick Lamar, Snoop Dogg e Mary J. Blige, mas nenhum dos demais repetiu o gesto.

Os Los Angeles Rams venceram a partida por 23 a 20 sobre os Cincinnati Bengals. O wide receiver Cooper Kupp, do time californiano, foi premiado como Most Valuable Player (MVP), ou Jogador Mais Valioso, graças aos dois touchdowns e 99 jardas conquistadas.

Esse foi o segundo título da história dos Rams - o primeiro foi conquistado em 1999-2000, quando a franquia ainda era localizada em St. Louis. Já os Bengals seguem sem vencer um Super Bowl, com três vice-campeonatos.