Emissora brasileira transmitirá partidas da NFL na TV Aberta

Ganhando fãs no Brasil, o futebol americano terá jogos transmitidos ao vivo na TV aberta brasileira a partir deste ano. A RedeTV! anunciou nessa quinta-feira (18) que chegou a um acordo com a NFL para transmitir os jogos da temporada regular, as partidas da pós-temporada e o Super Bowl até 2025.



O acordo anunciado é uma extensão da parceria pontual que ocorreu na última final da NFL, em fevereiro. Na ocasião, a RedeTV! transmitiu o Super Bowl, entre Los Angeles Rams e Cincinatti Bengals, para todo o Brasil, em TV aberta. A transmissão marcou o retorno do evento à televisão aberta no Brasil após mais de duas décadas.



O novo contrato conta apenas para a transmissão na TV aberta. Na fechada, os direitos de transmissão da liga seguem com a ESPN, assim como aconteceu nos últimos anos.



"A RedeTV! está orgulhosa por mais esta parceria com a NFL, uma das maiores propriedades esportivas do mundo com uma legião de fãs no Brasil. Assim como o sucesso do Super Bowl LVI, temos certeza da força gigantesca das próximas temporadas da NFL na TV aberta", afirma Amilcare Dallevo Neto, head de vendas e criação de valor da RedeTV!.



Além da transmissão dos jogos, a emissora exibirá uma série de conteúdos especiais durante a programação e um formato semanal dedicado à NFL, com o balanço e análises das rodadas, curiosidades da competição, perfis dos atletas, melhores momentos da história do torneio. Tudo isso com a participação de especialistas e convidados especiais.



"Alcançar nossos fãs internacionalmente e levar a paixão e a emoção do nosso esporte é uma das maiores prioridades da NFL", afirma Terence Ihm, diretor de Desenvolvimento de Negócios Internacionais da NFL. "Esse acordo com a RedeTV! permitirá que os fãs de todo o Brasil acompanhem a temporada completa da NFL, incluindo um dos maiores eventos esportivos do planeta, o Super Bowl".