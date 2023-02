Emoção, fé e respeito: Veja fotos da festa de Iemanjá de 2023

O dia de Iemanjá começou, nesta quinta-feira (2), com chuva. Mas, ao longo da manhã, o sol foi abrindo e mostrando o poder da orixá, além do respeito que seus devotos tem por ela e por sua casa, que fica localizada no Rio Vermelho, em Salvador.

Desde a noite desta quarta-feira (1°), diversos seguidores de Iemanjá deixaram suas oferendas no altar montado na casa dela, que já é tradição há gerações. Na manhã seguinte, filas gigantes, o cheiro de alfazema no ar e muito respeito à rainha do mar.

