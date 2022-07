'Emoção muito grande', vibra Gregory após primeiro gol como profissional

O desempenho do Bahia diante do Vila Nova, na noite desta sexta-feira (8), passou longe do esperado pelos tricolores. Mas um jogador do Esquadrão vai ter motivos de sobra para guardar o empate por 1x1 na memória.

Cria das categorias de base do Esquadrão, o meia Gregory entrou no segundo tempo do jogo no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga e acertou um belo chute para impedir a derrota do Esquadrão. Foi o primeiro gol do jogador como profissional. Ao fim da partida, ele vibrou com o feito.

"É uma emoção muito grande, meu primeiro gol como profissional. Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Estou feliz por ter feito o gol de empate. A gente veio em busca do triunfo, infelizmente não veio, mas agora é focar no próximo jogo", disse.

O próximo compromisso do Esquadrão será pela Copa do Brasil. Na terça-feira (12), o time visita o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Como perdeu a ida por 2x1, o Bahia precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar. Se conseguir um triunfo por um gol, o duelo será decidido nos pênaltis.

Pela Série B, o próximo confronto será no sábado (16), contra o Guarani, em Campinas-SP.