'Emocionalmente nos abatemos', avalia Osmar Loss após derrota

O técnico Osmar Loss analisou a derrota por 3x1 para o Londrina não só no viés técnico e tático, mas também com ênfase no aspecto psicológico do time. Na noite de terça-feira (23), o Vitória abriu o placar, sofreu o empate no final do primeiro tempo e, logo no início do segundo, levou mais dois gols em um intervalo de três minutos no estádio do Café, no interior paranaense.

Na avaliação do treinador, a equipe demorou muito para sair do “apagão” que determinou a virada. Ele detectou uma queda de atuação pouco antes do gol de empate e que o nível só foi recuperado já quase no final da partida.

“Eu acho que a gente a partir dos 30 minutos do primeiro tempo começou a trabalhar muito com bolas longas e perder a segunda bola. Parou de botar a bola no chão. Mudamos (no intervalo), tentamos, mas logo com dois e minutos e meio a gente já estava com o resultado de dois gols adverso e aí ficou muito difícil. Emocionalmente estava difícil até de transmitir para os jogadores porque estavam bem abatidos. A gente foi conseguir voltar um pouquinho para o jogo perto da reta final. Mas o jogador tem que ser forte mentalmente, pois situações como essa vão ocorrer. Não é a primeira vez e a gente tem que estar preparado para sair delas”, comentou Loss.

O treinador também elogiou a atuação do time na maior parte do primeiro tempo. “Isso é o que deixa a gente mais chateado. A gente fazer um primeiro tempo - até talvez uns cinco a sete minutos depois do gol do Gedoz - com controle da partida, tendo profundidade, tendo as trocas de passe e, no apagar das luzes do primeiro tempo a gente sofre um gol e, logo na volta, mais dois. Em cinco minutos a gente entregou o resultado para o Londrina. Aí realmente foi um segundo tempo muito pesado. Emocionalmente nos abatemos, isso já aconteceu em outros jogos na temporada. São coisas que a gente precisa corrigir”, declarou.

Olhando para frente, o rubro-negro terá a Ponte Preta como próximo adversário, sábado (27), às 16h30, no Barradão. O jogo vale pela 12ª rodada da Série B.

Loss demonstra confiança nos atletas: “Não tem como sair desse tipo de situação se não for com trabalho, com bastante olho no olho, com bastante verdade. A gente tem feito isso e tem um grupo de homens aqui que certamente vão nos dar uma resposta positiva”.