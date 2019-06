Emocionante! Jacuipense vence nos pênaltis e avança na Série D

O Jacuipense precisava correr atrás do prejuízo nesta quinta-feira (20) dentro do estádio Eliel Martins, em Riachão do Jacuípe. Pela 2ª fase da Série D, Central venceu a primeira partida por 2x0 e os baianos precisavam tirar a a diferença no Valfredão.

E o Leão do Sisal conseguiu! Mesmo saindo atrás do placar, foi buscar a virada por 3x1 antes de vencer a partida nos pênaltis por 5x3. Com o triunfo, a equipe baiana avança para as oitavas de final da Série D.

Apenas a Juazeirense, em 2017, conseguiu a façanha de um acesso para a Série C. Vencer o Central nesta 2ª fase da quarta divisão foi um feito e tanto para o Jacuipense, que jogou água no chope pernambucano: a Patativa completou seu centenário há cinco dias.

Contudo, parecia que as coisas não acabariam tão bem. No primeiro tempo quem saiu na frente foi o Central, quando Paulinho Mossoró aproveitou o rebote para cumprimentar para as redes.

Ainda no primeiro tempo, o Leão do Sisal conseguiu o empate com gol de Jhulliam, que valorizou a briga de Marcelo Nicácio e emendou de primeira dentro da área.

O belo gol abriu caminho para a virada, que veio no segundo tempo com Wesley, que fez de cabeça aos 27 minutos.

Oito minutos mais tarde e veio a explosão. Jhulliam foi derrubado dentro da área e o juiz marcou pênalti. Àquela altura, Danilo Rios, cobrador oficial, já tinha deixado o campo. Mas quem foi pra bola não decepcionou: Thiago Lima bateu no cantinho, sem chances para o goleiro e marcou o gol que levou a partida para a marca da cal.

Hora H

O Jacuipense foi perfeita nas penalidades. Todos os batedores cobraram bem e assinalaram o marcador. Goleiro do Central, França (aquele mesmo ex-Vitória) até marcou gol em sua cobrança, mas não conseguiu o mesmo êxito debaixo das traves.

Diferentemente do outro arqueiro da peleja: Jordan pegou logo a primeira penalidade, o suficiente para garantir os 5x3 nos pênaltis e classificação do Jacuipense para as oitavas de final.