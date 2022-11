Empate com os EUA impede classificação antecipada da Inglaterra

A Inglaterra perdeu uma grande chance de se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo. Nesta sexta-feira (25), o time inglês empatou por 0x0 com os Estados Unidos e chegou aos quatro pontos no Mundial. O time lidera o grupo B e está bem encaminhado. Os EUA estão em terceiro, com dois.

Depois da estreia com goleada por 6x2 sobre o Irã, a expectativa era por uma nova vitória inglesa e classificação no Mundial. Mas quem teve as melhores chances do jogo foram os Estados Unidos. A equipe norte-americana colocou uma bola no travessão no primeiro tempo.

Os ingleses produziram muito pouco. Esperança de gols, o atacante Harry Kane passou em branco mais uma vez. Ele foi o artilheiro da última Copa, na Rússia. Os Estados Unidos fizeram um jogo seguro, mas também não balançaram as redes.

Quem se beneficiou do resultado foi o Irã, que surpreendeu e venceu o País de Gales por 2x0. Os iranianos jogam por um empate contra os EUA, na última rodada, para ficar na frente dos americanos.

Já a Inglaterra vai enfrentar o País de Gales, na terça-feira (29), para tentar confirmar o primeiro lugar do grupo e consequentemente um lugar nas oitavas de final. A equipe inglesa só será eliminada se sofrer uma goleada histórica por no mínimo sete gols de Gales.