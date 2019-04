Empreenda por até R$ 875 por mês

A fim de facilitar a expansão, muitas marcas de franquia estão encontrando no parcelamento do investimento inicial uma forma de garantir mais franqueados à rede. Há opções que chegam a 12 vezes, com parcelas a partir de R$ 875, como no caso da franquia de software Gigatron, que amortizou o peso da taxa de franquia e o capital de giro em parcelas no cartão de crédito menores que R$ 1 mil.

“O mercado aceitou bem e tem gerado bons resultados para a Gigatron”, destaca o diretor-executivo da marca, Marcelo Salomão. Antes, o pagamento era antecipado ou no máximo em três parcelas. “Nossa expectativa é conseguir seis novos franqueados na Bahia até o final de 2019”, acrescenta.

A tendência de parcelamento do investimento inicial é cada vez maior. A Gigatron é só uma das cinco opções listadas pelo CORREIO. E o parcelamento pode ser tanto no cartão de crédito quanto no boleto (abaixo).

Segundo o diretor da regional Nordeste da Associação Brasileira de Franchising (ABF), Leonardo Lamartine entre os fatores que levam à adoção das ‘suaves parcelas’ está a capacidade das redes em se adaptarem a um mercado que ainda vive os reflexos da crise econômica e da retração do consumo.

“As franquias passaram a adotar formatos mais simples que as tornem mais atrativas para os olhos do empreendedor e, com isso, facilitaram o acesso para aqueles que querem abrir o seu negócio”, diz Lamartine. Segundo ele, o parcelamento é estratégia, principalmente, de microfranquias, modelos home-office e também das lojas no formato quiosque. “ Mercados como o de cosmético são os que têm crescido bastante, porém, o de alimentos não deixa de alcançar um resultado positivo”, completa,

Mercado baiano

De acordo com dados mais recentes da ABF, no último ano, a Bahia aumentou em 14% o número de redes, chegando a quase 4 mil operações de franquias. O faturamento no período chegou a R$ 5,4 bilhões em 2018.

Para o sócio da Mundo Cheff, Rodrigo Chiavenato, é preciso criar diferenciais para aproveitar este potencial. Após adequar o formato loja para o quiosque, que reduziu o investimento inicial de R$ 180 mil para R$ 88 mil, o parcelamento é mais uma maneira alcançar os planos da marca. “Acreditamos que 80% da nossa expansão este ano será focado em quiosques de R$ 88 mil. Vamos focar no Nordeste, começando pela Bahia”, projeta Chiavenato.

O presidente da holding Encontre Sua Franquia, Henrique Mol é mais um que aposta na vantagem que o parcelamento traz para o mercado de franquias. A empresa é detentora das marcas Acquazero, Encontre Sua Viagem e Quisto Corretora de Seguros. Pelo menos 15% das unidades vendidas na rede tiveram o investimento inicial parcelado.

“Recebíamos muitos candidatos que não tinham o capital total disponível. Queríamos uma alternativa de entrada, mas que não gerasse mortalidade por falta de capital de giro”, justifica.

Retorno

Mesmo com o pagamento facilitado, antes de decidir em qual franquia investir, é necessário atentar para a sustentabilidade do resultado da operação, visto que é ele que vai garantir o pagamento das parcelas, conforme alerta o presidente da consultoria Go2 Franquias, Carlos Diego Oliveira. “Muitos negócios são implantados e inauguram, mas pouco depois acabam fechados. Tenha disciplina no que o franqueador vai lhe ensinar. Ele investiu, criou e testou o projeto antes de você”, aconselha.

Outra dica é buscar um negócio adequado ao perfil do empreendedor. "O franqueado baiano é conhecido pelo atendimento e a sua força de trabalho. A Bahia tem várias cidades de grande potencial, mesmo as com números pequenos de habitantes. Basta ter o projeto certo para entrar e ter sucesso", completa.





CINCO OPÇÕES DE NEGÓCIOS PARCELADOS

O prazo de retorno do investimento na Encontre sua Viagem é de 3 a 12 meses

(Foto: Divulgação)

1. Encontre Sua Viagem (Home Office) A agência de viagens comercializa passagens, hospedagens e pacotes.

Investimento inicial: R$ 11.990 (parcelamento até 10x de R$ 1.199/mês)

Taxa de franquia: R$ 9.990

Capital de giro: R$ 2 mil

Royalties: R$ 250

Taxa de publicidade: R$ 150

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Lucro médio mensal: R$ 3 mil a R$ 7 mil

Prazo de retorno: 3 a 12 meses





O faturamento médio mensal da Acquazero chega a R$ 12 mil

(Foto: Divulgação)

2. Acquazero (Home Office) A franquia presta serviços de limpeza automotiva.

Investimento inicial: R$ 10 mil (parcelamento até 10x de R$ 1 mil/mês)

Taxa de franquia: R$ 5 mil

Capital de giro: R$ 4.400

Abertura da empresa: R$ 600

Royalties: R$ 250

Taxa de publicidade: R$ 150

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Lucro médio mensal: 50% sobre o faturamento

Prazo de retorno: 3 a 6 meses





Na Quisto, o parcelamento do investimento incial pode ser feito em até 10 vezes no cartão de crédito

(Foto: Divulgação)

3. Quisto Corretora de Seguros (Home Office) Entre os serviços ofertados estão os seguros de proteção pessoal, familiar e patrimonial.

Investimento inicial: (taxa de franquia + capital de giro): R$ 10 mil (parcelamento até 10x no cartão de R$ 1 mil/mês)

Royalties: R$ 200

Taxa de publicidade: R$ 150

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Lucro médio mensal: R$ 7 mil

Prazo de retorno: 6 a 18 meses





A Gigatron não tem cobra taxa de publicidade e nem royalties. É possível comçar com parcelas de R$ 875

(Foto: Divulgação)

4. Gigatron Franchising (Home Office) A franquia de software desenvolve produtos para varejo, prestadores de serviço e restaurantes.

Investimento inicial (taxa de franquia + capital de giro): R$ 10.500 (em até 5x no boleto sem juros de R$ 2,1 mil/mês ou em até 12x no cartão com juros de R$ 875/mês)

Royalties: Não possui

Taxa de publicidade: Não possui

Faturamento médio mensal: R$ 5 mil

Lucro médio mensal: R$ 3,5 mil

Prazo de retorno: 1 a 12 meses





Na Mundo Cheff, o faturamento mesal da loja chega a R$ 40 mil

(Foto: Divulgação)

5. Mundo Cheff A franquia atua na venda de utensílios de cozinha.

Investimento inicial: R$ 180 mil (parcelamento até 6x no boleto bancário)

Taxa de franquia: R$ 45 mil

Capital de giro: Em aberto, mas o ideal são R$ 20 mil, pelo menos

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Lucro médio mensal: 15% a 30%, dependendo da performance do franqueado

Prazo de retorno: Até 24 meses





CUIDADOS NA HORA DE ESCOLHER UMA FRANQUIA

Estude o negócio Atenção no investimento. Só entre em franquias perfeitamente viáveis para o seu perfil empreendedor. Estude a operação, ouça outros franqueados, pesquise sobre a marca e avalie o tempo de retorno antes de assinar o contrato.

Circular de Oferta de Franquia (COF) O documento traz todas as informações e detalhes sobre a franquia que pretende adquirir. É importante ler atentamente todo o material e sanar todas as dúvidas que surgirem junto à empresa franqueadora.

Viabilidade É preciso analisar também a concorrência, a aceitação do produto e o mercado para entender se vale a pena mesmo investir naquela determinada franquia. Avalie as possibilidades.