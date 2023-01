Empreender é justificativa para 50% dos pedidos de crédito, diz levantamento

O sonho de montar o próprio negócio ou de melhorar uma operação já existe se tornou a principal justificativa para a busca de crédito, indica um levantamento realizado pela Provu, fintech especializada em meios de pagamento e crédito pessoal. Se em 2020 empreender já era a explicação para a busca de crédito entre 33% dos clientes baianos da empresa, no final do ano passado, no final do ano passado passou a ser a justificativa para 50% das operações. O movimento se repetiu no restante do Brasil, porém numa intensidade menor, passando de 28% para 40% dos pedidos.

Mas para que o crédito seja uma solução para problemas e não venha a criar novas dificuldades, é importante que o empreendedor analise muito bem a sua situação. Os cuidados passam por uma avaliação sobre a real necessidade de tomar recursos de terceiros, sobre o tipo de recursos – para investimento ou capital de giro – e até por uma avaliação criteriosa em relação às condições da oferta e onde se deve buscar os recursos.

Com operações que podem variar entre R$ 2,5 mil até R$ 50 mil, a Provu registra um volume médio entre R$ 5 mil e R$ 10 mil por operação de crédito, o que indica que a solução é buscada principalmente por microempreendedores, analisa Marcelo Camargo Ramalho, CEO da Provu. Segundo ele, o percentual de uso do crédito já era alto e vem numa crescente desde o início do período pandêmico. “Os empréstimos para empreender, seja para um negócio existente ou para iniciar um novo está crescendo em participação”, diz.

Marcelo Ramalho, CEO da Provu (Foto: Divulgação)

“O principal motivo que nós temos ainda é o refinanciamento de dívidas, entretanto, os pedidos para empreender estão se consolidando de uma forma bastante consistente desde o início da pandemia”, aponta. Em alguns momentos mais agudos da crise provocada pelo coronavírus, a busca por recursos para melhorias em casa chegou a se destacar, entretanto os pedidos para empreender registram um crescimento consistente, aponta.

Para ele, o movimento tem relação com a busca por alternativas de renda, ou pela identificação de oportunidades. “Muitas vezes as pessoas percebem que há um espaço a ser ocupado, não necessariamente como a principal fonte de renda, mas como um complemento. É aí que o crédito acaba surgindo como alternativa. Nos dois casos, nos sentimos felizes em ajudar”, afirma.

Segundo ele, a análise da empresa é focada no perfil do tomador. A motivação para o uso dos recursos é importante, mas não costuma afetar na oferta que o cliente recebe. “A gente tem uma análise personalizada, fazemos uma avaliação de risco individual para cada cliente e em função disso, oferecemos um recurso que seja acessível para ele e dentro da capacidade financeira dele”, explica.

Marcelo Ramalho lembra que o cenário traz como um dos grandes desafios para quem toma o crédito a alta na Selic, a taxa básica de juros do Brasil, que acaba tornando as operações mais caras. “Nós vivemos um cenário complexo, de aumento de inadimplência, o que encarece o crédito, mas nossa empresa balanceia isto através de análises individuais de crédito”, explica. Um dos cuidados que a empresa tem em relação aos clientes é o de oferecer, além dos recursos financeiros, conteúdos relacionados à educação financeira, consumo e crédito responsável.

Como usar o crédito

O que faz a diferença entre o crédito ser uma ferramenta para a realização de sonhos ou fonte de decepções tá na maneira como ele é utilizado, avisa o contador e consultor financeiro credenciado ao Sebrae, Marcos Suel Lima Souza, CEO das empresas Moderniza Contabilidade e Moderniza Consultoria Empresarial. “É exatamente como diz aquele ditado sobre os remédios, a diferença entre funcionar para curar ou fazer mal está na maneira como é administrado”, diz.

Marcos Suel Lima Souza, CEO das empresas Moderniza Contabilidade e Moderniza Consultoria Empresarial

Marcos Suel lista cuidados que devem ser observados pelos empreendedores. Em primeiro lugar, recomenda uma avaliação sobre a necessidade dos recursos. “Muitas vezes, o empresário acredita que está precisando de capital de giro, porém o que acontece de fato é que há um descontrole na sua gestão financeira”, observa o consultor. “O primeiro passo antes de decidir qualquer coisa é reforçar a gestão financeira porque em muitas situações a pessoa está buscando reforçar o caixa porque o dinheiro está sendo gasto com pouca eficiência”, explica.

Buscar crédito sem “fechar o ralo” da ineficiência vai representar desperdício de recursos, avisa o consultor. “É muito comum que após uma conversa com o consultor, uma boa análise da situação, a empresa constate que não tem necessidade do crédito”, afirma.

Mas quando fica constatada a necessidade de crédito é fundamental saber onde buscar o dinheiro, diz. O crédito para investimentos costuma ter condições mais atrativas que o voltado para o fluxo de caixa. Por exemplo, recursos para a aquisição de um equipamento ser mais vantajosos que os usados para uma renovação de estoques.

Com isso em mente, Marcos Suel dá uma dica para quem está começando o negócio. “Normalmente as pessoas quando vão empreender gastam o próprio recurso com investimentos e buscam crédito para o custeio da empresa, mas o ideal é que façam o processo contrário”, recomenda. “Se um empreendedor buscar crédito para fazer o investimento de implantação ou ampliação, pode encontrar taxas de até 0,5% ao mês, enquanto os recursos para giro estão por volta de 2%. Vale a pena investir com crédito e usar os recursos próprios para o giro”, acredita.

Outro aspecto importante está na escolha da instituição financeira. “Normalmente, os bancos públicos oferecem melhores condições, principalmente para quem está iniciando um negócio”, diz. No caso de microempreendedores, completa Marcos Suel, ainda é possível usar o microcrédito produtivo, que costuma ter taxas mais atrativas.