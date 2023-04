"Empreender é para quem tem coragem", afirma mentora de negócios Mayara Marinov

Provocadora, a empresária baiana Mayara Marinov desistiu da sonhada estabilidade, após a aprovação em um concurso público, para empreender. Residindo, atualmente, em Portugal, a missão da Mayara é levantar um exército de mulheres estrategistas e visionárias do próprio negócio, alavancar seus resultados sem perder conexão com seu propósito. Com experiência de mais de uma década, treinou milhares de mulheres ao redor do mundo impulsionando e capacitando seus negócios e despertando seu propósito e ajudando na construção do seu legado.

Quem é?

Mayara Marinov é empresária, escritora (autora do livro Legado: leve sua voz e mensagem para o mundo), mentora de negócios e palestrante internacional, CEO da DTL Group (Desenvolvimento, Transformação, Legado), uma holding com a missão de multiplicar a mensagem e o conhecimento de profissionais para o mundo. Criadora da plataforma de educação internacional com cursos e mentorias continuada sobre empreendedorismo BMA – Business Mentoring Academy. Idealizadora da Rota da empreendedora, evento que capacita empreendedoras ao redor do mundo, é também fundadora da Editora Legado.

Mayara Marinov é a criadora da Rota da Empreendedora, um projeto arrojado para potencializar empreendimentos femininos (Foto: Divulgação/ Carol Lá Lach)

O CORREIO ouviu a mentora com exclusividade. Confira a conversa.

1. Fale um pouco de você. Por que abdicou de um emprego formal e um concurso em nome do empreendedorismo?

Nunca me vi presa em uma rotina de ir e vir todos os dias para o mesmo lugar. Gosto de conhecer lugares novos, novas pessoas, novos conhecimentos. Então, quando me vi passando no concurso público, fiquei 2 dias e meio e não consegui me visualizar naquele ambiente, fazendo a mesma coisa no piloto automático e sem perspectiva de crescimento. Sentia-me como uma águia presa e não conseguia enxergar meu futuro ali. Não é meu perfil esperar férias e trabalhar o mês inteiro por um salário. Sou ilimitada e minha independência - de escolha, geográfica, de tempo e financeira - não me permite trabalhar em um local onde alguém decide quanto vou ganhar, minha carga horária, com quem e como trabalho. Escolhi empreender porque me move, me motiva, me desafia, me liberta. Não só a minha visão estratégica e de futuro crescem diariamente, mas minha resiliência e vontade de libertar outras mulheres para prosperar através do empreendedorismo.

2. Ao longo de sua trajetória houve algum arrependimento?

Nunca. Tudo que aconteceu na minha vida foi de grande aprendizado. Hoje me sinto muito feliz por poder ensinar a milhares de mulheres o caminho a seguir, orientando, aconselhando para que não cometam os mesmos erros. Com minha jornada e experiência de mais de uma década como empreendedora, acelero seus resultados.

3. Por que ser mentora do público feminino?

Através dos meus resultados e da minha história, eu decidi inspirar e ajudar outras mulheres a conquistarem seu espaço no mercado, deixando também seu legado no mundo e se tornando quem elas quiserem, em qualquer lugar do mundo, desde de que tenham um propósito claro, ação e vontade ardente de vencer e compartilhar com outras pessoas seus conhecimento também. Acredito na força e na união das mulheres, através de um olhar, do abraço, sentimos o quanto podemos somar uma com a outra e levantar um exército de mulheres memoráveis no mundo.

4. No que consiste o projeto A Rota da Empreendedora?

Uma imersão PRESENCIAL que já ocorreu em diversos países ao redor do mundo e que ajuda as mulheres a destravar, exponencializar seus resultados e capacitar mulheres que empreendem e as que sonham em empreender e não sabem por onde começar, através de uma proposta que une estratégia, propósito e legado. A Rota promove experiências intensas que ajudam as mulheres a despertarem e virarem a chave do seu negócio, o que as impulsiona para o próximo nível com um plano de ação sustentável.

5. Como as mulheres interessadas em conhecer seus serviços podem desfrutar das lições e ensinamentos?

Estou sempre disposta a ajudar mulheres que buscam profissionalizar seu negócio e sua performance como empreendedora. Através de uma plataforma internacional de educação continuada, a BMA- Business Mentoring Academy – elas conseguem se fortalecer aumentar seus resultados.

Os encontros semanais são ao vivo, mas ficam gravados e disponíveis para que elas encontrem recursos para se tornarem uma empreendedora estrategista de sucesso. Além disso, é possível ter meu acompanhamento individual e exclusivo em mentorias ou participar de um grupo com outras empreendedoras que também desejam avançar para o próximo nível de sua carreira. Juntas construímos um plano de ação para elas assumam seu posicionamento, aumentem autoridade, conquistem novos públicos, potencializem vendas e tenham uma vida mais memorável.

O trabalho é ideal para a empreendedora que desejam viver de seu conhecimento com leveza e monetizar seu talento. Com mais liberdade e prosperidade, transbordamos conhecimento na vida de outras pessoas que também têm conhecimento mas sentem-se perdidas sobre o melhor caminho a trilhar. Muitas mulheres talentosas não sabem como estruturar sua mensagem, como se posicionar nas redes sociais, vender o conhecimento e escalar o crescimento do seu negócio. Eu ajudo mulheres a levar sua mensagem para o mundo e deixar sua marca nas pessoas.

Meu desejo é despertar em cada empreendedora sua melhor versão e potencializar seu lado pessoal e profissional. Empreender é o que move meu coração. Empreender me permite ter sonhos ilimitados, independência financeira e – claro - liberdade de escolhas.

A mentora diz que a mulher tem negócios mais sustentáveis e memoráveis porque está mais conectada com seu propósito (Foto: Divulgação/Carol Lá Lach)

6. Qual a diferença entre os gêneros quando o assunto é empreendedorismo?

O homem é mais racional, ele empreende e vai em buscar do que dá dinheiro. Já a mulher tem negócios mais sustentáveis e memoráveis porque está mais conectada com seu propósito. Eu acredito muito que a mulher também tem mais coragem e ousadia para empreender. Eu percebo os homens mais frágeis, com mais receios e medos. Existem poucos grupos de networking de homens, são raras as iniciativas de união para construir um ecossistema de empresários. O movimento de empreendedorismo feminino é muito maior do que do empreendedorismo masculino. As mulheres têm mais empatia e sabem exercitar a sororidade, inclusive no ambiente dos negócios.

7. Quais os maiores desafios quando se começa um negócio num país como o Brasil? Como vencê-los?

O comum é vermos negócios sendo criados com base no amadorismo. Falta profissionalismo da empreendedora, visão de mercado, conhecimento para estruturar o negócio, clareza do propósito e falta de acesso às estratégicas certas que fazem como que boas ideias cheguem ao patamar de sucesso. Empreender não é para amadores. É preciso ter resiliência e buscar evolução constante.

8. Muito se fala das dificuldades encontradas pelas mulheres, que muitas vezes precisam deixar os negócios em segundo plano para cuidar de filhos, casa, família. Quais os seus conselhos para esse público?

Aconselho as mulheres a buscar clareza sobre seu projeto vislumbrando sempre seu propósito, pois filho, família são motivos e não desculpas para a mulher desistir de empreender. As mulheres têm potencial e recursos para buscar sua independência e realizar seus sonhos e da sua família. Para isso é importante buscar a diferença entre ser ocupada e ser produtiva para não sabotar seu tempo com desculpas que vão apenas distanciá-las dos seus objetivos.

Ter uma mentora que ensine COMO é possível chegar à tão sonhada liberdade geográfica, de tempo e financeira, construindo um negócio sólido preservando a instituição mais importante que é a FAMÍLIA, ajuda muito a quem quer deixar seu legado no mundo.