Empregos em franquias: confira onde estão as melhores oportunidades

O investimento em franquias não é apenas uma opção segura e interessante para quem deseja empreender. Quem está em busca de oportunidades de trabalho pode encontrar portas abertas em diversas unidades, especialmente no Nordeste. A Associação Brasileira de Franchising (ABF) projeta para esse ano um crescimento entre 9,5% e 12% no faturamento, 10% em unidades, 4% em redes e 10% no número de empregados diretos do setor.

A tendência de geração de postos de trabalhos já havia sido percebida desde o ano passado, quando a ABF mostrou um aumento de 12,6% no número de trabalhadores diretos no setor em relação a 2021, superando a projeção inicial de 5%.

Em 2022, a quantidade de pessoas empregadas subiu de 1.411.319 para 1.589.276, com uma média de nove trabalhadores empregados diretamente por unidade de franquia. Todos os 11 segmentos classificados pela ABF apresentaram crescimento em relação ao ano anterior, sendo Hotelaria e Turismo o que teve maior variação (24,5%), seguido por Alimentação – Food Service (21,5%) e Saúde, Beleza e Bem-Estar (21,5%).

Franquias

Atuando desde 2000, a Yes! Cosmetics atua no segmento da beleza, com itens de perfumaria, cuidados corporais e faciais, maquiagem e acessórios, além de uma linha assinada por Sabrina Sato. Investindo em alta qualidade e preços acessíveis, a marca acompanha as principais tendências mundiais. Em 2016, a Yes! Cosmetics entrou no franchising e já tem mais de 100 unidades franqueadas em todo o Brasil.

Diego Almada acredita que as franquias são o pulmão de emprego, atualmente ,no Brasil e a expectativa para 2023 é melhor para o setor (Foto: Divulgação)

O Gerente de Expansão da Yes!Cosmetics Diego Almada diz que as franquias são o verdadeiro pulmão de emprego, atualmente, no Brasil e a expectativa para 2023 é melhor para o setor, já que, no início de 2022, as pessoas ainda estavam no processo de vacinação contra a Covid, que estava em alta. “Com isso, deverá haver ampliação de fôlego empregatício, pois, segundo a ABF, o balanço de 2022 indica que houve um avanço de 6,8% em relação ao ano anterior com relação à abertura de novas unidades”, avalia.

Diego acredita que as melhores oportunidades estão com as microfranquias e, pensando nisso, a marca lançou a Cápsula da Beleza, que possui baixo investimento e operação simples. “Apesar de estarmos presentes nos principais Shoppings Centers/Malls na Bahia, ainda há espaço para todas as nossas operações (lojas de rua, shopping, quiosques e cápsulas) na região metropolitana e interior do estado para expandir a marca que já é muito forte no Nordeste”, diz.

Almada ressalta que a marca busca pessoas alegres e com a energia positiva voltada para vendas e os interessados podem buscar vagas através do site www.yescosmetics.com.br/sejaumfranqueado. “Queremos que façam parte da família Yes! Os interessados podem sempre deixar currículos em bancos de dados e até nos nossos pontos de venda, já que as oportunidades são diversas no mercado de beleza”, pontua.

Bahia

Com seis lojas abertas na Bahia e mais três vendidas, a Anjos Colchões começou suas atividades com produção de estofados e apenas quatro funcionários. O gerente de expansão da marca Victor Chitolina garante que, no entanto, a ideia é que até o final do ano sejam 15 lojas só no estado.

Victor Chitolina comemora a expansão e diz que o perfil ideal de contratação é o de colaboradores interessados e familiarizados com as redes sociais (Foto: Divulgação)

A empresa foi fundada no Paraná, em 1990. Em 2001, incorporou mais dois braços de negócios e estruturou um complexo que atende, hoje, padrões e normas internacionais de qualidade e segurança, gerando mais de 500 empregos diretos e 1800 indiretos. Em 2007, foi criada a Anjos Franchising, projeto que deu início a Rede Franquias Anjos Colchões & Sofás, que, atualmente, conta com mais de 270 lojas e está presente em 21 estados brasileiros e cinco unidades no Paraguai.

Chitolina reforça que a marca busca pessoas que tenham vontade de estudar, sejam dedicados e com conhecimento sobre redes sociais. “É muito importante que os interessados busquem informações sobre a marca, além disso devem observar os requisitos solicitados para o cargo”, salienta.

A gerente de Pessoas e Cultura do Mercadão dos Óculos Priscila Cavina também é uma entusiasta do franchising e da geração de empregos que a atividade alcança, considerado por ela um dos setores mais sólidos do Brasil. “A inauguração de uma unidade pode gerar até quatro vagas, dependendo do modelo de negócio. Para este ano, o Mercadão dos Óculos, por exemplo, tem a expectativa de conquistar 40 novas franquias no Nordeste, gerando 160 empregos na região. Portanto, a expectativa é ainda maior do que 2022”, garante, ressaltando que expandir na região é a prioridade no momento.

Priscila destaca que a Bahia é o estado com maior presença do Mercadão dos Óculos. “Do ponto de vista de expansão, queremos atingir 13 franquias até o fim do ano, o que irá gerar mais de 52 vagas”, complementa.

Priscila Cavina convida os interessados a integrarem o curso oferecido pelo Mercadão dos Óculos como uma forma de se aprimorar e garantir uma vaga (Foto: Divulgação)

Priscila Cavina lembra que, no dia 19 de abril, o Mercadão dos Óculos irá lançar um curso de formação em ótica. “Na prática, alguns dos formados serão indicados para vagas abertas nas franquias da rede. Então, uma pessoa de Salvador que completar os cursos tem mais chances de conseguir uma vaga em uma unidade do Mercadão dos Óculos na cidade”, orienta.

Para se preparar bem

O psicólogo especializado em comportamento do trabalho Wanderley Cintra Jr afirma que, na hora de garantir uma vaga de trabalho em qualquer franquia, os interessados devem conhecer bem a si mesmos, pois isso garante uma relação rica para contratante e contratado. “É importante se conhecer para se encaixar no lugar certo. Outro ponto importante é visitar o site da empresa, porque você cria familiaridade e isso gera empatia e conhecimento de mercado”, orienta.

Ele lembra que, se o profissional quiser se destacar, o ideal é visitar uma franqueada, algo que vai ajudar a levar muitas informações para entrevista e se diferenciar dos outros candidatos. “Também é preciso entender se a cultura da empresa está alinhada aos seus valores. Fora as coisas padrões, como se vestir adequadamente, se preparar bem no dia anterior e conhecer do mercado”, ensina.

Wanderley Cintra Jr reforça a importância do autoconhecimento para que os candidatos possam oferecer uma relação rica para contratante e contratado (Foto: Divulgação)

Cintra Jr salienta que o principal entrave nesse tipo de contratação reside justamente nessa preparação que muitos não fazem. “Outro aspecto importante é a experiência, pois muitos franqueadores preferem pessoas que já tenham trabalhado na área, e para superar esse obstáculo é importante mostrar disponibilidade, interesse e rapidez para aprender”, pontua.

O psicólogo lembra ainda a familiaridade e o acesso à tecnologia, reforçando que é preciso se aprofundar nos conhecimentos e sair do raso. “Há ainda a falta de flexibilidade, pois muitas franqueadoras, quando crescem, precisam que os seus funcionários viajem para visitar unidades “, finaliza.



Para onde enviar currículos:

www.yescosmetics.com.br/sejaumfranqueado

https://vagasmercadaodosoculos.solides.jobs/

www.anjosfranchising.com.br