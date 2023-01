Empresa de Xuxa é condenada a pagar mais de R$ 65 milhões por plágio

A empresa Xuxa Promoções e Produções, empresa da apresentadora Xuxa Meneghel, foi condenada a pagar, nesta terça-feira (10), mais de R$ 65 milhões por ter se apropriado de vários personagens criados por um empresário mineiro.

O processo movido pelo publicitário Leonardo Soltz afirma que os personagens de "A Turma do Cabralzinho" foram plagiados pela empresa da Xuxa e obteve lucros altos com as histórias e licenciamentos, de acordo com o G1.

A história fala sobre os 500 anos da chegada dos portugueses aos país. O processo está sendo movido na Justiça desde 2004, mas as duas partes tentaram chegar a um acordo em diversas reuniões, porém, sem sucesso.

Um perito realizou o cálculo do valor através da tiragem da revista e reprodução de imagens dos personagens em outros produtos. O total da condenação é de R$ 65.201.656,18.