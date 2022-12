Empresa farmacêutica acusada de sonegar mais de R$ 35 milhões é alvo de operação

Empresários de uma empresa do ramo de remédios, acusados de sonegar mais de R$ 35 milhões em Feira de Santana, são sendo alvos de uma operação conjunta da polícia, na manhã desta quinta-feira (15). Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Feira.

"Identificamos diversas fraudes à fiscalização tributária praticadas pelas empresas, eles utilizavam-se de laranjas no quadro societário do empreendimento, cujas pessoas jurídicas utilizadas eram posteriormente abandonadas e imediatamente sucedidas por outras, no mesmo seguimento de mercado, deixando para trás valores expressivos em débitos tributários de ICMS", explicou a delegada titular do Dececap, Márcia Pereira.

A Operação Bulário foi deflagrada pela Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (DECECAP) do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

O bloqueio dos bens de pessoas físicas e jurídicas envolvidas foram solicitados ao Judiciário. "A intenção é a recuperação dos valores sonegados. Durante a investigação, descobrimos que o grupo também se estende a outro Estado da Federação, como manobra adotada para embaraçar a fiscalização", finalizou a delegada.

A ação faz parte da força-tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia composta também pelo Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal – (GAESF), do Ministério Público do Estado da Bahia, Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (INFIP), da Secretaria da Fazenda.