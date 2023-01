Empresa multa em R$7 mil funcionários que falarem com colegas de férias

Que tem chefe que passa dos limites e demanda do colaborador fora do expediente, não é novidade. O que é menos usual é quando os próprios colegas não respeitam essa barreira, inclusive nas férias.

Esse comportamento inadequado levou a startup indiana Dream Sports, que opera o jogo Dream 11, de esportes no estilo fantasy game, a tomar medidas mais drásticas, ameaçando funcionários que entrem em contato com seus colegas durante o período de afastamento por motivo de trabalho com multa de US$ 1,2 mil (em torno de R$ 7 mil).

A empresa, uma vez por ano, exclui o funcionário de férias até dos mensageiros mais internos, como Slack e Teams, que digitalizaram a rotina dos escritórios. Segundo Harsh Jain, fundador da startup, a prática aumentou a produtividade e tornou os trabalhadores mais compenetrados.

A “ameaça” da multa, inclusive, ainda não foi aplicada a ninguém da equipe, que parece ter levado a sério os efeitos da medida, que faz mais sentido do que pôde-se achar.

Para se ter uma noção, mais da metade dos funcionários nos Estados Unidos dizem trabalhar pelo menos uma hora por dia durante as férias. Um quarto deles, segundo relatório da Qualtrics, diz trabalhar pelo menos três horas por dia durante a folga anual.

Nesses casos, no entanto, as lideranças ainda são apontadas como principais responsáveis pelo contato. Cerca de 30% dos trabalhadores norte-americanos dizem que seus empregadores esperam que eles atendam ligações no período das férias.

Por conta disso, não só nos EUA, mas em países como a França, alguns governos tentaram a lei para fazer as empresas pararem a prática. Os franceses, em 2017, ganharam o “direito de desconectar”, exigindo das empresas o estabelecimento de períodos em que os funcionários não seriam obrigados a enviar ou receber e-mails. Neste contexto, Espanha, Itália, Portugal, Alemanha e Escócia seguem regras semelhantes.

