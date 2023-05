Empresa oferece bolsas de curso de programação; carreira tem salário de até R$ 9 mil

O mercado da programação está em alta, mas dar o primeiro passo rumo à profissão pode não ser fácil para a maioria das pessoas, já que os cursos de formação podem não caber no bolso. Caso realmente queira seguir na área, o profissional pode começar ganhando cerca de R$ 4 mil como desenvolvedor Javascript e atingir uma média salarial de R$ 9 mil como sênior, de acordo com dados do site de vagas e recrutamento Glassdoor.

A edtech Trybe, escola de tecnologia, no entanto, pode te ajudar a dar início a essa caminhada, já que está com 2 mil vagas gratuitas abertas para um curso de JavaScript. Essa é a primeira vez que a empresa oferece um curso para pessoas que não estão matriculadas na escola. Os interessados podem se inscrever neste link.

O curso online JavaScript do Zero tem duração de uma semana e é voltado para interessados em iniciar a carreira em tecnologia ou que desejem conhecer a área antes de se aprofundar nos estudos. “A ideia é mostrar que programação é menos complicada do que parece. Queremos possibilitar que o estudante entenda o que é programar, escreva suas primeiras linhas de código e dê o seu primeiro passo na jornada de estudo de programação”, explica João Daniel, CTO e co-founder da Trybe.

Com 10 horas de carga horária, o curso terá seis módulos: Pensamento Computacional; História do JavaScript; Operadores e Estrutura Condicional em Javascript; Variáveis, Constantes e Tipos Primitivos; Arrays e Estrutura de Repetição; e Funções. Serão oferecidos mais de 40 exercícios com gabarito e certificado de conclusão.