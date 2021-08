Empresa oferece mais de R$ 5 mil para quem assistir todos os episódios de Grey’s Anatomy

Os ‘maratoneiros’ de plantão já podem ir se preparando para encher os bolsos. Aqueles com a capacidade necessária para assistir os 369 episódios, espalhados pelas 17 temporadas, da série Grey's Anatomy podem ganhar até mil dólares - equivalentes a R$ 5233,70 na cotação atual.

A empresa que está oferecendo isso é a norte-americana NiceRx. Por isso, infelizmente, a campanha é exclusiva para os moradores dos EUA.

O candidato à vaga deve explicar em um texto de até 200 palavras por que se sente a maior fã de Grey’s Anatomy e responder a uma ‘simples’ pergunta: Quem salvou mais vidas ao longo da série? Meredith Grey, vivida por Ellen Pompeo, ou Miranda Bailey, personagem de Chandra Wilson?

Para saber a resposta, é preciso assistir a série completa e prestar bastante atenção aos detalhes. “Se a ideia de ser pago para passar um verão enrolado no sofá com o pessoal do Grey Sloan Memorial Hospital soa como um sonho se tornando realidade, candidate-se agora, e nos diga por que é que você se encaixa na conta!”, informa a NiceRx através do site oficial da empresa.

Além da quantia em dinheiro, o ganhador (ou ganhadora) levará um ‘box’ completo e personalizado da série, uma mensagem gravada pelo ator James Pickens Jr, intérprete do Dr. Richard Webber, e um ano de assinatura da Netflix.

No ar desde 2005, Grey’s Anatomy se prepara para entrar na sua 18ª temporada, com estreia anunciada para 30 de setembro deste ano.