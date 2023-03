Empresária de Key Alves revela o verdadeiro faturamento da sister com o OnlyFans

O real faturamento de Key Alves, do BBB 23, com o OnlyFans entrou em cheque após a sister admitir que inflou o real lucro dela com a plataforma onde vende conteúdo adulto. Fernanda Paschoa Sakai, empresária da atleta, precisou se manifestar para acabar com as dúvidas.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a agente explicou a fala da famosa dentro do confinamento, onde afirmou que ganhava 50 vezes mais que no vôlei.

“Ela falou que ganhava R$ 1.500 com vôlei e R$ 200 mil no OnlyFans. Quando saiu a matéria, ela estava realmente ganhando isso, é verdade. Ela chegou ao Osasco ganhando R$ 1.500 (para a temporada de 2021/2022). Na temporada atual (2022/2023) teve aumento. Ela passou a ganhar R$ R$ 3.000”, contou a empresária de Key Alves.

“O que ela quis dizer, e acho que se expressou mal, foi que usou uma estratégia para chamar atenção para o quanto ganhava. Ela estava recebendo hate na internet, as pessoas diziam que ela falava que amava jogar vôlei, mas não saía dos holofotes. E a resposta dela foi: “Não, eu gosto de jogar, mas peraí, preciso de dinheiro”, disse Fernanda sobre Key.