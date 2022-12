Empresária diz que Thiago Rodrigues teve couro cabeludo arrancado no assalto

A empresária do ator Thiago Rodrigues, assaltado na noite do último sábado (10), contou que o artista teve uma parte do couro cabeludo arrancado enquanto era espancado no Rio de Janeiro.

Maria Moraes relatou a Quem que o ator está em choque depois da situação. "Ele está bem agora, ficou bem machucado e em choque com a situação... A cabeça dele ficou muito machucada, saiu uma parte do couro cabeludo", disse Maria em entrevista.

"Foi uma covardia absurda. Ele estava indo pegar um táxi. Saiu de uma festa ali perto e atravessou para pegar um táxi. E quando foi atravessar a Praça Santos Dumont já foi abordado. Ele acordou com uma senhora cuidando dele. Mas ele ficou machucado e desacordado até ela chegar, acredito eu", acrescentou.

A informação foi publicada por Ancelmo Gois, do O Globo. Segundo a publicação, o artista saía de um bar quando foi cercado por cinco criminosos. Thiago teria tentado fugir, mas não conseguiu e começou a ser espancado.

Ainda segundo Gois, o ator só acordou na manhã de ontem, acudido por uma vendedora da feira de antiguidades na Praça Santos Dumont. Thiago foi encaminhado e atendido no Hospital Municipal Miguel Couto.

Segundo o colunista Ancelmo Gois, o ator teve o celular roubado.