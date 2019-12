Empresário de Pedrinho sugere que Corinthians entregue para Ceará

Pedrinho, do Corinthians, viu seu nome envolvido em uma grande polêmica nesta terça-feira (3). Tudo por conta de seu empresário, Will Dantas. Em uma imagem que circula nas redes sociais, o agente sugere que o meia ajude a entregar a partida contra o Ceará, pela 37ª rodada do Brasileirão, e colabore com o rebaixamento do Cruzeiro - como uma espécie de vingança contra a Raposa.

O Timão encara o clube nordestino, no Castelão, nesta quarta-feira (4), às 19h30. Caso o Ceará ganhe a partida, complicará a vida da equipe celeste - que se verá obrigada a vencer o Grêmio em Porto Alegre, na quinta-feira (5), às 19h15, para ainda ter chances de ficar na Série A.

No texto publicado por Will nos Stories do Instagram - e, posteriormente, apagado -, o empresário lembra a final da Copa do Brasil de 2018, disputada por Corinthians e Cruzeiro.

Na segunda partida da decisão, Pedrinho fez um golaço, acertando um chute de fora da área, mas o lance foi anulado pelo Var. A Raposa acabou ficando com o título da competição, após vencer em casa por 1x0 e em São Paulo por 2x1.

"Hey, Cruzeiro, vou ajudar vocês. Hey, Pedrinho, lembra da final da Copa do Brasil, né? Lembra que muita gente chorou? Lembra que quase fiquei louco de raiva? Lembra que seria o gol mais importante e mais bonito da sua curta carreira? Então, quarta é dia do troco. Alô, Ceará, alô, amigo Robson, presidente do Ceará, se depender de mim ano que vem quero ver vocês na primeirona, irmão. Quero ver o cabuloso ficar encabulado. Nada como um dia após o outro e uma noite no meio. Ontem eu chorei e hoje eu dou muita risada e é assim que tem que ser (risos)", escreveu Will.

(Foto: Reprodução)