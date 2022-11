Empresário do Rio estava em grupo que ofendeu Gilberto Gil; saiba

O empresário Ranier Felipe dos Santos Lemache, de 43 anos, foi identificado como um dos integrantes do grupo bolsonarista que hostilizou o cantor e compositor Gilberto Gil, de 80 anos, após o jogo do Brasil no Catar, na última quinta-feira.

Nas imagens divulgadas na internet, ele aparece de chapéu verde e amarelo, vestindo uma camisa da seleção com o nome 'Papito Ran' escrito nas costas. O empresário de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, grita “Vamos Bolsonaro” e “Você ajudou o Brasil para c...”. No vídeo, ainda é possível ouvir: “Vamos, Lei Rouanet” e, depois, uma voz xinga Gil: “obrigado, filho da puta”.

Daniela Mercury tenta achar agressor de Gilberto Gil: 'tiro foto, dou abadá'

Em nota enviada ao jornal O Globo, Lemache admite que estava no grupo que hostilizou Gilberto Gil, mas nega que o tenha xingado.

“Gostaria de me solidarizar com o senhor Gilberto Gil e sua família em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la".

Ranier é apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e fez uma publicação em 30 de outubro, após a derrota do presidente. “O Brasil é maior que a nossa divisão política. Que possamos ter paz e harmonia nos próximos anos. Deus acima de tudo. Empatia para todos”, escreveu ele,

Na manhã deste domingo (27), Gil publicou um vídeo em suas redes sociais agradecendo as manifestações de apoio. "Nossos agradecimentos, meus e da Flora, por essa solidariedade diante dessa agressão, essa coisa estúpida. É o terceiro turno, na verdade, os inconformados querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade. Amanhã, Brasil de novo. Esse episódio é mais uma sequência dessa coisa que é o que eles gostam de fazer", disse.

Leia a nota de Ranier Lemache na íntegra:

“Gostaria de me solidarizar com o Sr. Gilberto Gil e sua família em virtude da ofensa que a ele fora proferida, uma vez que eu também não gostaria de ouvi-la.

No entanto, estão veiculando a minha imagem essa ofensa o que não é verdade.

Basta ver o vídeo que foi publicado e espalhado nas redes sociais para ter certeza que a ofensa não foi dita por mim.

Decerto não era o momento, tampouco o local adequado, mas, as duas únicas frases ditas por mim foram: ‘VAMOS BOLSONARO!!!’ e ‘VOCÊ AJUDOU O BRASIL PRA C…’ (essa última em evidente tom de ironia, haja vista a divergência política) que, com todo respeito, não configura nenhuma ofensa.

Em virtude da polarização política existente hoje no Brasil, uma outra pessoa que estava atrás de mim extrapolou e desferiu um xingamento ao Sr. Gilberto Gil. Entretanto, repita-se, NÃO FOI EU!!!

Inobstante a minha divergência aos ideais políticos do Sr. Gilberto Gil, reitero o mais absoluto respeito que tenho ao nobre artista, porém, deixo claro novamente que a ofensa/xingamento não foi por mim proferido.

Por fim, espero que essas palavras ecoem com a mesma velocidade e proporção do vídeo, a fim de esclarecer de vez o absurdo vínculo da minha imagem a ofensa/xingamento ocorrido.

No mais, coloco-me a disposição de V. Sas, para esclarecer eventuais dúvidas que porventura ainda existam.

Ranier Lemache”