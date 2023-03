Empresário é flagrado com carro roubado e transportando drogas na Bahia

Policiais rodoviários federais recuperaram na manhã desta segunda-feira (2), na BR 116 em Cândido Sales, no sudoeste baiano, um carro roubado em dezembro do ano passado no estado de São Paulo. O veículo era conduzido por um empresário que ainda foi flagrado transportando drogas.

Durante a fiscalização, os policiais tentaram consultar a placa via QR Code, mas o aplicativo de leitura não reconheceu o código. Foi então realizada vistoria minuciosa do veículo, onde constataram que as placas eram clonadas de outro automóvel do mesmo modelo.

Com a inscrição original do chassi, os policiais puderam chegar à placa original e verificaram que o carro possuía ocorrência de roubo, registrada em dezembro de 2022, na cidade paulista de Araras.

Dentro do carro ainda foram apreendidos 44 comprimidos de rebite, uma porção de maconha e uma faca. O passageiro do veículo de 29 anos estava muito agitado e aparentava estar sob efeito de substância psicoativa. Ele informou que comprou o carro por R$ 150 mil na cidade de Atibaia (SP). Já o motorista relatou que foi contratado para levar o veículo até o Rio Grande do Sul e que pelo serviço ganharia 1.000 reais.

Diante das informações obtidas, ficou constatado, a princípio, o crime de receptação do art. 180 do Código Penal e mais porte de drogas para consumo, conforme previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. A ocorrência foi apresentada a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil, para lavratura do flagrante e demais procedimentos da investigação.