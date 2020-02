Empresário é preso por torturar e acusar empregado de furto

Um empresário foi preso em flagrante suspeito de torturar o próprio funcionário. O caso aconteceu em aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, o homem acusou o funcionário de furtar R$ 8 mil. O empregado, de 32 anos, nega a acusação e relatou que foi torturado por cerca de quatro horas. Ele contou ainda que ficou com vários hematomas no corpo e que por pouco não foi eletrocutado.

O crime aconteceu no sábado (23). O acusado chegou a registrar ocorrência de furto na delegacia, afirmando que o funcionário havia confessado o crime e gastado todo o dinheiro.

No mesmo dia, o empregado foi até a delegacia e relatou a tortura. Ele contou que não havia pegado o dinheiro, mas, como não suportava mais apanhar, decidiu dizer que tinha cometido o furto.

O agressor foi preso e confessou que havia torturado o funcionário com o intuito de que ele admitisse o furto.