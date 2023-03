Empresário que tinha 1 milhão de seguidores é morto a tiros em Feira de Santana

O empresário Marcos Edilho Pereira Marinho, de 39 anos, conhecido nas redes sociais, foi morto a tiros em Feira de Santana. Marcos estava em um restaurante no momento do crime e havia postado fotos do local pouco antes do crime.

Ativo nas redes sociais, Marcos era CEO Grupo Start Holding e compartilhava nas redes sua rotina no trabalho e na vida pessoal. Ele tinha 1 milhão de seguidores no Instagram.

O ataque aconteceu na Avenida Fraga Maia, no bairro Mangabeira, por volta das 15h, segundo a Polícia Militar.

Segundo informações da Polícia Civil, Marcos estava na porta do estabelecimento, quando um carro se aproximou e os ocupantes efetuaram os disparos. Marcos estava com a mulher no restaurante, mas no momento em que houve o ataque, ela tinha ido ao estacionamento buscar a moto do casal, segundo informações da TV Subaé.

Em nota, a PM informou que uma equipe da 66ªCIPM foi acionada para atender a ocorrência de um homem baleado. No local, os policiais constataram o fato, isolaram o perímetro e acionaram o DPT, para realização da perícia e remoção do corpo.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Feira de Santana.