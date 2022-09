Empresários criam iniciativa de empreendedores nordestinos para alavancar startups

Empresários da região criaram uma aceleradora de startups, a StartVC, que tem como objetivo desenvolver negócios e ideias de empreendedores nordestinos, focado na cultura empresarial, educação e investimentos. Iniciando suas operações já em setembro, a empresa começou com 100 membros cadastrados em sua comunidade com mentores, investidores e parcerias com empreendimentos de grande porte.

De acordo com um dos empreendedores que está à frente da StartVC, Paulo Carvalho, o Nordeste não é tão representado no Brasil, como apontam dados da plataforma Sling Hub. “Acreditamos que a baixa representatividade de startups do NE é incongruente com o potencial da população local. Então temos uma oportunidade de alavancar os empreendedores nordestinos para crescerem no âmbito nacional e internacional”, comenta.

Apenas 7% de 200% do volume de investimos nas empresas do Brasil, estão no Nordeste, o que indica que há um benefício maior em outras regiões do país, deixando o mercado nordestino desfalcado de boas empresas. Com a chegada da StartVC, a cultura da região vai aumentar gradativamente e acelerar o modelo de negócios, com a criação de ecossistema de startups.

“O Sul e o Sudeste já se beneficiam de tecnologias desenvolvidas por startups há anos. O mercado nordestino ainda está desamparado, apesar de sentir as mesmas dores. A demanda já existe e vamos ajudar os empresários a supri-las”, salienta Paulo, que também tem ao seu lado Daniel Dellis, João Paulo Fichmann, Max Mottin, Marcos Machado, e parcerias com os escritórios Yucathan Tavares Contabilidade, e Escritório Ruy Andrade Advocacia Empresarial que oferecerão suporte para as startups.