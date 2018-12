Empresas baianas ganham prêmio do Banco do Nordeste; confira

Três empresas baianas ganharam o Prêmio Banco do Nordeste da Micro e Pequena Empresa 2018. O evento de premiação ocorreu nesta sexta-feira (7), no auditório da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), em Salvador.

Os empreendimentos se destacaram nos setores da Indústria, Comércio e Serviços. Foram premiadas as empresas Amávia Cosmético Indústria e Comércio, situada em Lauro de Freitas; Meu Bebê Confecções, de Paulo Afonso; e Lidi Laboratório de Investigação e Diagnóstico, do município de Itabuna.

Os vencedores foram escolhiods por uma comissão formada por representantes da Sebrae-BA, Fecomércio, FCDL-BA, Fieb, Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e Fórum Regional Permanente da Micro e Pequena Empresa.

Os critérios utilizados na escolha foram inovações, competitividade, práticas para redução do impacto ambiental, número de empregos gerados e evolução das receitas após o financiamento.

Conheça as empresas baianas vencedoras:

Categoria Indústria: Amávia Cosmético Indústria e Comércio

A denominação Amávia deriva da unificação das palavras Amável e Viável. Fundada em 2011, a Amávia é uma empresa de cosméticos capilar comprometida em oferecer produtos de alta qualidade destinados aos mais variados tipos de cabelo. A empresa mantém distribuidores estrategicamente posicionados em várias localidades do País, investimentos em tecnologia e capacitação de seus profissionais.

Categoria Comércio: Loja Meu Bebê

O casal Elaine Rodrigues e Romário Silva enxergaram na inovação do atendimento a melhor maneira de consolidarem-se como empresa líder do segmento de comercialização de roupas, brinquedos e acessórios para bebês de zero a três anos em Paulo Afonso, no ano de 2017. A gestão eficiente dos recursos e redução de custos também são focos de esforços dos donos da loja, além da valorização dos seus “parceiros empresariais” - os funcionários. A empresa acaba de instalar em sua unidade kit de energia solar, financiado pelo Banco do Nordeste, que reduziu em 90% sua conta de energia.

Categoria Serviços: Lidi Laboratório de Investigação e Diagnóstico

Há 20 anos o Lidi Laboratório é lembrado por sua excelência na área de análises clínicas. Fundado pelo bioquímico José Dantas de Melo Neto em 1994, o Lidi foi, aos poucos, ampliando seus serviços e, em 1997, já era considerado o segundo maior laboratório de Itabuna e um dos maiores da Bahia, não só pela tecnologia, mas pela estrutura física adquirida ao longo dos anos.

Referência quando se fala em atendimento pautado na ética, responsabilidade e qualidade técnica, o Lidi é atualmente um centro que atende a toda região sul do Estado com capacidade técnica para responder a qualquer tipo de exame, com serviços similares aos da capital.