Empresas comprovam como o crescimento dos negócios precisa estar ligado à comunidade

No primeiro semestre de 2020, uma iniciativa da faculdade de direito da Unijorge criou um núcleo de atendimento para a população LGBTQIAPN+, buscando reduzir a desigualdade de acesso aos serviços como os jurídicos, psicológicos, nutricionais, de fisioterapia, enfermagem, entre outros, de modo gratuito, simples e acolhedor, tanto para alunos e colaboradores quanto para público externo. Surgia o AMADO.

A postura da instituição de ensino reforça os resultados de uma pesquisa mundial da Salesforce, companhia de gestão de relacionamento, que mostrou que 90% dos consumidores acreditam que cabe às empresas tornar o mundo um lugar melhor. A consultoria de gestão Accenture também realizou um levantamento que revelou que empresas comprometidas com a inclusão são 11 vezes mais inovadoras e têm colaboradores seis vezes mais criativos.

A iniciativa da Unijorge ganhou adesão do curso de psicologia e, hoje, se transformou num núcleo institucional. A meta dos integrantes é firmar mais parcerias, aumentar o número de atendimentos e também de serviços oferecidos, contribuindo mais com a coletividade em busca de um mundo melhor.

Pessoas mais conscientes

A head de Cultura e Pessoas da startup DeÔnibus Babi Teles lembra que empresas são pessoas e, por isso mesmo, é fundamental atrair e selecionar pessoas que tenham consciência social e entendam que, sendo a empresa um microcosmo representativo do contexto, que seja também um exemplo daquilo que se quer e precisa melhorar.

Babi Teles ressalta que para transformar a cultura empresarial é necessário trabalhar o humano (Foto: Divulgação

“Fazer da empresa um conjunto de pessoas que compartilham de valores humanos e sociais, orientados por um propósito comum de impacto positivo, nos direciona a esse legado de deixar o mundo melhor do que o que encontramos”, afirma Babi.

O coordenador do AMADO, o professor e advogado Ângelo Boreggio, acredita que qualquer organização, independentemente de segmento ou tamanho, pode ser uma ferramenta potente na construção de um mundo melhor, mas elas precisam estar atentas às necessidades humanas, além de ter responsabilidade social. “Qualquer empresa, não importa sua dimensão, pode contribuir enfaticamente com a melhora social, colocando-se como agente vivo de transformação e quebrando preconceitos”, garante.

Babi diz que acreditar que ‘não somos grandes o suficiente para fazer diferença’ é uma armadilha perigosa. “Somos exemplos para nossas famílias, amigos e comunidades. Se todas as ‘pequenas empresas’ se juntarem, a marola vira tsunami. É preciso persistir na crença de que, se cada um fizer seu papel, todos cumprirão sua missão”, defende.

A gestora acredita que, como tudo que é relevante, é preciso quebrar os grandes sonhos em pequenas e exequíveis metas, senão ao invés de inspirar e priorizar, perde-se o foco e surge a descrença. “Toda empresa pode sim ser “signatária do Pacto”, entendendo que, dos 17 objetivos, haverá alguns que convergem diretamente em seus modelos de negócios, missão e propósito. Se cada empresa priorizar alguns dos objetivos, dentro do contexto da diversidade, alcançaremos todos”, pontua.

Desenvolvimento sustentável

Para Boreggio, a perspectiva de adotar um modelo de desenvolvimento sustentável não faz parte apenas de trabalhar imagem e relacionamento com os públicos, mas possibilita um mundo mais justo, acolhedor e comprometido com a humanidade.

Angelo Boreggio destaca como o desenvolvimento sustentável surge para tornar o mundo melhor para essa e futuras gerações (Foto: Divulgação)

“As empresas não apenas podem como devem ter uma política de desenvolvimento sustentável. Quando a ONU, por exemplo, estabelece 17 objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS), que abarcam diferentes temas, sejam de aspectos ambientais ou sociais, que são interdependentes, mostra como essa é uma perspectiva planetária”, pontua.

Fundada em 2012, com a meta de tornar a experiência do viajante rodoviário única, a empresa possui um Comitê de Diversidade & Inclusão que tem um olhar 360, ou seja, que considera todos os atores do nosso ecossistema. “Há dois anos somos reconhecidos pela Humanizadas, certificadora que avalia empresas dentro das premissas do Capitalismo Consciente, como uma das Melhores Empresas (até 100 funcionários) para se trabalhar, tendo como ranking o índice BBB, que atesta que todas as nossas relações são saudáveis (com todos os stakeholders)”, cita, sem esconder a satisfação com os resultados.

Para o futuro, Babi diz que a meta é atingir o índice AAA, da Humanizadas e seguir sendo reconhecida pelos clientes, por meio do selo ReclameAqui; ser referência Mundial no mercado rodoviário e ter um grupo de colaboradores que representa a sociedade brasileira na sua essência, ou seja, com um mínimo 50% do time de mulheres (cis e trans) - incluindo na posição de liderança, 50% do time de pessoas negras e uma liderança que represente em 100% os demais pilares de diversidade, para além do recorte de raça e gênero.

Empresas baianas exportam know how

Magnólia Borges, gerente de Relações Institucionais da Braskem na Bahia, lembra que, em 2009, a empresa estabeleceu seu primeiro ciclo de compromissos de sustentabilidade de longo prazo, por uma década.

Magnólia Borges reforça a meta de atuar com economia circular, educação, empreendedorismo local para promover o desenvolvimento sustentável (Foto: Divulgação)

Em 2020, reavaliou e renovou os macro objetivos direcionadores de sua estratégia, considerando desafios ambiciosos para 2025, 2030 e 2050, baseados no Acordo de Paris e na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). “Entre esses desafios, estão o de ampliar o conceito de economia circular na cadeia do plástico, por exemplo, e o de se tornar uma empresa carbono neutro até 2050”, afirma.

A gerente pontua que a Braskem aposta em metas bem definidas, atuando em sete dimensões, que incluem ações internas, com o intuito de otimizar sua ecoeficiência operacional e mitigar o impacto da sua atuação, e iniciativas externas, que têm o objetivo de promover o desenvolvimento local e conscientização sobre descarte correto de resíduos, consumo responsável e reciclagem.

“A Braskem busca alcançar a neutralidade de carbono até 2050, gerar valor positivo nas localidades onde atua e contribuir com a eliminação de plásticos no oceano a partir de parcerias estratégicas para recuperar 1,5 milhão de toneladas de resíduos plásticos por ano e ampliando a comercialização de produtos com conteúdo reciclado”, pontua.

Economia circular

Ela destaca ainda que, na área social, são implementados dezenas de projetos focados nos pilares de economia circular, educação e inovação e empreendedorismo local. “Em 2021, por exemplo, foram executados globalmente 146 projetos socioambientais, o que representou um investimento de R$ 40 milhões”, complementa.

O superintendente da Associação Cultural Brasil Estados Unidos, Educação e Cultura (ACBEU) Ticiano Cortizo diz que desde a fundação, em 1941, a ACBEU atua social e culturalmente, transformando a vida de centenas de milhares de pessoas.

A ACBEU, como centro binacional, é há quase duas décadas parceira da Embaixada dos Estados Unidos e grande apoiadora do programa Jovens Embaixadores (JEs), auxiliando na seleção e teste de nivelamento dos candidatos do Estado da Bahia a se tornarem Jovens Embaixadores. O Programa foi criado no Brasil, em 2002, e é replicado em mais de 25 países.

Desde o seu lançamento no Brasil, 667 jovens brasileiros já participaram do programa, que tem como parceiros o Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), as Secretarias Estaduais de Educação, a rede de Centros Binacionais Brasil-Estados Unidos, além das empresas FedEx, MSD, IBM, e também da PLT4Way Inglês e Inclusão Social e da USBEA - Associação de ex-Bolsistas de Programas do Governo Americano.

Inclusão

Complementando estas iniciativas, a ACBEU desde a sua fundação implementou um programa de inclusão que conferia bolsas para alunos economicamente desfavorecidos na proporção de 5% do seu contingente de alunos pagantes, tendo alcançado a mais de 40 mil bolsas.

“Todas estas iniciativas de desenvolvimento estão alicerçadas nos nossos valores fundamentais de mantermos uma atitude inovadora e do estímulo à formação continuada, que se aplicam não só aos nossos alunos como aos nossos docentes, funcionários e comunidade em geral”, explica.

Cortizo destaca a parceria com a Embaixada dos EUA, que possibilitou a realização de iniciativas gratuitas voltadas para alunos e professores da rede pública de ensino e para participantes de projetos de ONGs como Bagunçaço, Steve Biko, Olodum, Ilê Ayê e outros, que contribuem com o desenvolvimento da comunidade. “São exemplos destas iniciativas: Access for Teens, Public School Teacher Development Program, Up with English, English3, Brite, Access for Teachers, entre outros que beneficiaram nestes últimos 10 anos cerca de 1.000 pessoas”, pontua.

Ele reforça a importância do programa ACCESS for Teens, que foi oferecido pela ACBEU pela primeira vez em 2009. “Ao longo dos 10 anos, 420 alunos da rede pública oriundos dos colégios Raphael Serra Vale, Odorico Tavares e Thales de Azevedo se formaram através de um currículo especialmente desenhado pela equipe acadêmica da ACBEU, que tinha por objetivo não somente o desenvolvimento da proficiência em inglês, mas também de habilidades que empoderassem estes jovens para atuarem de maneira produtiva e significativa nos contextos em que viessem a posteriormente atuar”, esclarece.