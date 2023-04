Empresas de tecnologia ofertam mais de 80 vagas de emprego 

Para quem está buscando uma vaga no setor de tecnologia, empresas do ecossistema de inovação estão com 81 vagas de emprego abertas, para funções variadas, como programador, suporte, desenvolvedor, projetista, vendedor e diversas outras áreas. Também há oportunidades para estágio e Jovem Aprendiz.

As vagas são para regime remoto, híbrido ou presencial, dependendo da empresa e da função, em diversas regiões, como Sul, Sudeste e Nordeste. Confira os detalhes de cada vaga e os benefícios que as empresas oferecem:

Zucchetti

A Zucchetti, multinacional que atua no Brasil com softwares de gestão para setores como Varejo, RH e ERP, está com 21 vagas abertas em suas unidades nacionais, nas cidades de Concórdia (SC), Florianópolis (SC), Mogi Mirim (SP) e Limeira (SP). As oportunidades são para trabalho presencial ou híbrido, a depender da função, e para os cargos de Operador de Suporte Técnico; Designer; Redator; Consultor Comercial; Analista de Teste; Vendedor SDR; Estagiário em Programação; Auxiliar de Limpeza e Supervisor Comercial. Todas as vagas são para contratação CLT, com benefícios como plano de saúde e VT e outros, variáveis. Mais informações e inscrições podem ser feitas pelo link https://zinrecbr.intervieweb.it/zucchettibrasil/br/career

Pulses by Gupy

Recentemente, a Gupy adquiriu a Pulses, uma HR Tech que oferece soluções de acompanhamento do Clima Organizacional, Engajamento e Experiência das Pessoas Colaboradoras de forma contínua. A HR tech está com 19 vagas abertas para home office e também em São Paulo, Maranhão e Santa Catarina nas áreas de Marketing, Vendas, Customer Success, entre outras. Para mais informações, acesse: https://vempra.gupy.io/eyJzb3VyY2UiOiJndXB5X3BvcnRhbCJ9

WK

Empresa referência em softwares de gestão empresarial (ERP) há 39 anos no mercado, a WK tem 4 vagas abertas na áreas de Suporte, Infraestrutura e Negócios. A sede da empresa fica em Blumenau. Dentre os benefícios, estão plano de saúde e odontológico, Programa de Participação nos Resultados (PPR), auxílio educação, ambiente informal, licença maternidade/paternidade estendida, sem dress code, pet day e capacitações para os colaboradores.Acesse aqui https://jobs.quickin.io/wksistemas/jobs para mais informações.

RTM

A RTM, maior hub de integração do mercado financeiro do Brasil, está com 8 vagas de emprego abertas, todas para trabalho presencial ou híbrido, em São Paulo/SP. Os cargos são para para Analista de Negócios PL (1); Analista de Negócios JR (1); Jovem Aprendiz (1); Analista de Infraestrutura SR (2), e Analista de Segurança da Informação PL (1); Estagiário de Preços e Planejamento Financeiro (1); Estagiário em BackOffice (1). Entre os benefícios que a empresa oferece para cargos efetivos estão plano de saúde e odontológico Bradesco, seguro de vida empresarial, vale transporte, previdência privada, app de Convênios e Descontos, Programa de Educação Corporativa, Vale Alimentação/Vale Refeição, além de Gympass, Gift Card, e Bônus anual. Mais informações e inscrições por este link: https://rtm.solides.jobs/

Hexagon

A divisão de Agricultura da Hexagon está com 11 oportunidades de trabalho. A empresa busca profissionais para os cargos de: Desenvolvedor de Software Pleno - C++ (3 vagas), Analista de Controle (2), Assistente em TI (1), Projetista Eletrônico (1), além de vagas de estágio para TI, Modelagem e Simulação e Desenvolvimento de Software Embarcado e uma vaga temporária para Auxiliar de Almoxarifado Júnior. Morar em Florianópolis/SC ou ter disponibilidade para mudança será um diferencial, mas existe a possibilidade de trabalhar 100% remoto em alguns casos. Entre os benefícios oferecidos estão: plano de cargos e salários; planos odontológico e de saúde e auxílio home office. Líder global em soluções autônomas de sensores e softwares, a Hexagon atua em 50 países e possui cerca de 23 mil funcionários. Hoje, a divisão de Agricultura desenvolve a plataforma HxGN AgrOn, que integra soluções digitais para empresas agrícolas e florestais, além de fabricantes de máquinas e implementos. Mais informações no site https://hexagonagriculture.solides.jobs/.

WTM International

WTM International está com 2 vagas abertas presenciais para trabalhar em Balneário Camboriú (SC). São oportunidades para as funções de Analista de Exportação - Customer Success e Analista de Infraestrutura TI. A WTM é uma empresa com 20 anos de atuação no mercado do comércio exterior de serviços e tecnologia. Entre os benefícios, os colaboradores têm direito a um pacote de benefícios flexíveis no valor de R$1.000, plano de saúde, plano odontológico, bonificação por desempenho após 3 meses, day off no mês de aniversário, seguro de vida, inglês in company sem custo para o colaborador, incentivo anual ao desenvolvimento pessoal no valor de R$1.000, auxílio-creche, convênio com farmácias e consultórios médicos e odontológicos, além de parceria com Clube Ariribá em Balneário Camboriú/SC. Incrições e informações no link: https://wtmdobrasil.enlizt.me/.

Manhattan Associates

A Manhattan Associates, multinacional líder em tecnologia para a cadeia de suprimentos, está com 1 vaga de emprego aberta para o Brasil. A empresa busca um Desenvolvedor de Software Sênior (em regime de contrato) que trabalhará para desenvolver recursos técnicos para os produtos na nuvem, como Manhattan Active Warehouse Management (MAWM) e Manhattan Active Omni-channel (MAO). A empresa fornecerá treinamento extensivo e aprofundado. A preferência é para candidatos dispostos a passar 4 a 6 meses em Santiago, Chile, para treinamento no início do trabalho. A vaga é de tempo integral e o contrato de longo prazo. Mais informações sobre a empresa e a vaga, como requisitos mínimos para aplicar, podem ser obtidas no link: https://www.linkedin.com/jobs/view/3296856944/

Área Central

A Área Central, especialista em tecnologia e inteligência para grupos de negócios, está com 3 vagas abertas para trabalhar na sede da empresa em Rio do Sul (SC). As oportunidades são para os cargos de SDR (pré-venda), Copywriter e Atendimento ao Cliente. A empresa busca pessoas conectadas a sua cultura, que desejam evoluir profissionalmente e construam junto com a Área Central uma jornada de sucesso. Os benefícios de fazer parte do time incluem vale alimentação; PPR semestral; plano de saúde; horário flexível; happy hours para conhecer, integrar e se divertir com o time; cervejeira e guloseimas à disposição. Mais informações e candidaturas estão disponíveis no link: https://forms.monday.com/forms/6abad6dc2ee6c019a77b2e786219d269?r=use1

Frahm

A Frahm, de Rio do Sul (SC), especialista em equipamentos de som e projetos de sonorização de ambientes no Brasil, está com 12 vagas presenciais disponíveis. As oportunidades são para Coordenador de Vendas; Gerente de Contas; Estágio Comercial; Analista Contábil; Analista Inteligência de Mercado; Analista de Qualidade; Assistente Atendimento Técnico; Estágio Licitações; Eletricista Industrial; Auxiliar de produção; Auxiliar de pintura; e Auxiliar linha de montagem. Os benefícios para os contratados incluem prêmio assiduidade; programa de alimentação na fábrica; plano de saúde, odontológico e farmácia; médico laboral; espaço de convivência e loja de conveniência Market4u. Também há prêmio por tempo de casa; aniversário na empresa; vale transporte e seguro de vida, entre outros. Inscrições no link: https://frahm.com.br/trabalhe-conosco/, WhatsApp (47) 99920-0532 ou email: recrutamento@audiofrahm.com.br.