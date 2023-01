Empresas temem surpresa desagradável da Codeba

Último ato?

Nesta semana, a Codeba avançou nos planos de construção de um pátio externo de triagem e estacionamento para caminhões destinados ou provenientes do Porto de Salvador. Para desespero de empresários e representantes do setor produtivo na Bahia. Primeiro, a direção da companhia das docas tornou público o resultado do chamamento público, que teve duas empresas interessadas: a Sulog – Suape Logística Ltda e a Amalog – Amazônia Logística Ltda. O motivo das queixas do setor produtivo é que o tal pátio de triagem, que provavelmente será instalado em algum trecho da BR-324, vai criar a necessidade de um “passeio logístico” para as cargas oriundas ou com destino à Região Metropolitana de Salvador (RMS), que representam cerca de 80% do total. A depender do local, além da taxa pelo uso do pátio, ainda será necessário pagar pedágio na BR. Atualmente a área destinada à triagem fica dentro da poligonal do porto.

Convocação relâmpago

O edital prevê “até 30 (trinta) dias após a publicação do resultado da avaliação e da seleção do (s) credenciado (s)”. Mas hoje está convocada uma região do Conselho da Codeba e o medo é que a atual direção deixe essa bomba de presente, como um último ato, caso venha mesmo a ser substituída por indicados pelo novo Governo Federal. Reservadamente, tem gente incrédula em relação a este desfecho, pois contavam com o cumprimento de um acordo verbal para que o assunto não fosse tratado a toque de caixa no final da gestão. “O absurdo não é nem a obstinação da atual administração na instalação do tal pátio, mas a obrigação de sua utilização por todas as carretas que entrem e saiam do porto, impondo um custo adicional totalmente desnecessário aos importadores e exportadores”, reclama um empresário.

Aposta no Polo Bahia

Mesmo com a interdição das 37 áreas que compõem o Polo Bahia Terra, envolvendo 30 municípios baianos, a concessionária PetroRecôncavo mantém os planos de aquisição do conjunto produtor de óleo e gás junto à Petrobras. Marcelo Magalhães, CEO da operadora independente diz que a expectativa é de um acordo entre as empresas para a aquisição nas próximas semanas. Em relação à interdição, decretada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) por razões de segurança, a avaliação é de que podem ser gastos alguns meses para ajustar a operação às demandas a agência reguladora, porém não há nada que inviabilize a operação. “Um dos nossos valores é a resiliência, não desistimos tão fácil. Temos convicção de que chegaremos a algo muito positivo”, diz. Se tudo der certo, projeta, o acordo sai ainda este ano e o Polo Bahia receberá “relevantes investimentos” a partir de 2024.

A todo vapor

A Continental Pneus alcançou o marco de 100 milhões de pneus para carros de passeio fabricados em sua planta instalada no Polo Industrial de Camaçari, na Bahia. Desde sua inauguração em 2006, a fábrica recebeu cerca de R$ 2,5 bilhões em investimentos em seu maquinário, processos e estrutura, buscando ampliar cada vez mais em inovação e tecnologia para potencializar sua competitividade. Para o diretor da Continental Camaçari, Sérgio Rocha, atingir essa marca reforça a eficiência, qualidade e robustez da planta baiana, que é a primeira e única unidade industrial do grupo Continental a produzir pneus no Brasil. “Com a evolução dos processos e investimentos em competitividade e confiabilidade, a planta de Camaçari é cada vez mais uma referência, destacando-se mundialmente entre as fábricas de pneu da Continental em todo mundo e conquistando importantes prêmios de qualidade”, pontua. A unidade é responsável pela geração de 2,3 mil empregos diretos. Contando com a fábrica na Bahia, o grupo Continental, que é referência no setor automobilístico, possui 19 unidades fabris e administrativas no Brasil e está presente em 56 países com fábricas e/ou escritórios.

Gestão do paraíso

A VCA Construtora escolheu a Livá Hotéis & Resorts para a operação do Vivant EcoBeach Resort Barra Grande, na Península de Maraú (BA). O empreendimento possui VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 168 milhões e demandou investimentos totais de R$ 80 milhões, oriundos de recursos próprios da VCA. “É característica da nossa empresa não ir a mercado. Estamos muito satisfeitos em terminar 2022 com 50% do projeto executado para entrar, em uma nova fase. Até o final de 2024 teremos todo o projeto entregue e 100% operacional”, diz Jardel Couto, CEO da VCA Construtora. João Cazeiro, diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Livá, ressalta a importância da parceria. “Estamos muito orgulhosos em confirmar esta parceria e, sem dúvida alguma, entregaremos uma gestão eficiente e que garanta sucesso na experiência do usuário e na expectativa dos investidores”, diz o executivo.

Barco Show Bahia

A segunda edição do Barco Show Bahia, entre 2 e 5 de fevereiro, no Terminal Náutico deve superar a primeira, apostam os organizadores do maior evento náutico do Norte-Nordeste. A organização do evento aposta na estrutura, 100% maior, com capacidade para receber cerca 10 mil pessoas, para superar os R$ 13 milhões do ano passado. Em 2022, foram comercializadas 31 embarcações novas. A expectativa é de aumentar esse número de vendas em pelo menos 30%.

Produtos naturais

Referências em produtos naturais e essências na Bahia, os empresários Pedro Lisboa e Taciana Lisboa inauguraram, no dia 16 de janeiro, a marca Flora Essências em uma loja no Max Center, Itaigara, com foco em óleos essenciais, perfumaria, essências, itens de artesanato e decoração, aromatizadores e difusores. A dupla, que já possui duas lojas da Palato Especiarias em Itapuã e no município de Simões Filho, busca expandir a atuação no setor de essências e produtos naturais na capital baiana com a abertura de mais uma unidade da Palato na Ferreira Costa (Paralela), prevista para março deste ano. A loja irá disponibilizar mais de 1000 produtos nacionais e importados. A abertura das duas lojas soma 750 mil em investimentos e vai gerar uma média de 12 empregos diretos.