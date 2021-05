Emprestado pelo Bahia, Ignácio é apresentado pela Chapecoense

A Chapecoense anunciou nesta sexta-feira (28) a contratação do zagueiro Ignácio. O jogador foi emprestado pelo Bahia ao Verdão do Oeste até o fim de 2021, para a disputa da Série A do Brasileirão.

FECHADO COM A CHAPE! ????????⁣

⁣

O zagueiro Ignácio, de 24 anos, é o novo reforço do Verdão para os compromissos da temporada.⁣ pic.twitter.com/UOsGwZbCKl — Chapecoense (@ChapecoenseReal) May 28, 2021

Na temporada, Ignácio atuou em 11 partidas pelo tricolor, sendo oito pelo Campeonato Baiano, com o time de aspirantes, duas pela Copa do Nordeste e uma pela Sul-Americana. Ele chegou ao Esquadrão em 2018, após se destacar pelo Força e Luz, do Rio Grande do Norte.

No ano passado, o zagueiro foi emprestado ao CSA, onde trabalhou com o técnico Mozart. O comandante, que estava na Chape, fez boas recomendações sobre o jogador. Mozart, porém, foi demitido na última quinta-feira (27), após o Verdão do Oeste perder o título do Campeonato Catarinense para o Avaí.

Apresentado, Ignácio afirmou que queria jogar pela Chapecoense desde quando enfrentou a equipe pela Série B de 2020. No novo time, irá usar a camisa 21.

"Era algo que eu desejava. Até brinquei com minha esposa ano passado quando vim jogar aqui, estava no CSA. Quando cheguei, a cidade me cativou de uma forma. Liguei para minha esposa e brinquei que iria jogar na Chapecoense, que iriamos morar em Chapecó. Não esperava que fosse tão rápido. Tinha esse desejo. Quando surgiu a oportunidade, foi fácil aceitar. Estou feliz aqui", disse.

"Oportunidade boa de desempenhar meu futebol, um clube de Série A. Sei da responsabilidade. No Bahia não estava tendo tanto espaço, sei da dificuldade que vou ter aqui também, porque tem zagueiros de qualidade. Vou buscar meu espaço", continuou Ignácio.

A Chapecoense estreia na Série A no próximo domingo (30), às 18h15, contra o Bragantino, na Arena Condá.